Repandre.com est depuis 2006 une agence RP en ligne proposant des outils permettant d'optimiser votre stratégie de communication sur Internet et vous permettre d'obtenir des retombées médiatiques.

Avec repandre.com nous ne diffusons pas directement vos communiqués de presse à la presse professionnelle écrite mais nous cherchons à les diffuser et à les valoriser sur internet plus particulièrement. Grace à notre expérience, nos technologies, nous disposons d'outils permettant à tout bon attaché de presse, à tout membre d'un board de direction de la communication ou de relations publiques d'attirer l'attention et de diffuser largement et efficacement votre dernier audit, vos informations financières, vos nouveautés Corporate, votre chiffre d'affaire, annoncer le lancment d'un nouveau produit ... par le biais de communiqué de presse gratuit, sur Internet. Il ne fait aucun doute que repandre.com renforce encore un peu plus vos démarches de communication et permet à votre service de presse d'agir rapidement et efficacement sur le Web.

Depuis plus de 15 ans repandre.com vous accompagne sur votre communication digitale de manière à vous faire bénéficier d'une meilleure visibilité par la diffusion de vos communiqués aux journalistes intéressés, aux influenceurs, et aux moteurs de recherche.

Repandre.com s'inscrit donc au cœur de votre stratégie digitale, de votre marketing de contenu, travaillant sur votre notoriété, votre référencement Google et en impliquant des retombées claires auprès de le presse en ligne notamment qui consulte régulièrement nos flux de diffusion. Sachez en outre que repandre.com est le seul site de communiqués de presse gratuits à être intégralement diffusé sur Google Actualités.