Où acheter des backlinks de qualité ? Les plateformes d'achat de liens

Vous envisagez d’acheter quelques liens de qualité pour donner un coup de pouce au référencement naturel de votre projet (SEO) ? Si vous êtes ici, ça doit être le cas et vous savez déjà qu’il existe de nombreuses places de marché pour l’achat et la vente de liens hypertextes, mais laquelle est la meilleure et pourquoi ?

Laquelle est la meilleure et pourquoi ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune ? Et le plus important : Quel impact un investissement dans les backlinks aura-t-il sur mon projet ? Les liens fonctionnent-ils vraiment ? Les plateformes de netlinking sont-elles fiables ?

Je vais parler de tout cela dans ce billet, toujours basé à 100% sur mon expérience personnelle en matière de Link Building.

L’achat de backlinks est devenu une pratique courante dans le monde du SEO. Pour certains, c’est un raccourci vers une meilleure visibilité, tandis que pour d’autres, c’est un territoire dangereux à éviter. La création de liens de qualité reste essentielle, et même si vous pouvez accélérer le processus grâce à l’achat de backlinks, il existe des règles strictes à suivre et des pièges à éviter. Dans cet article, nous allons détailler les étapes clés de l’achat de backlinks et les précautions nécessaires pour réussir dans cette démarche.

La création de contenu de qualité pour obtenir de bons liens

L’un des principes fondamentaux du SEO est la. Un contenu bien écrit et informatif attirera naturellement des liens de qualité vers votre site. Cela peut être accéléré en faisant appel aux relations presse et en organisant des animations autour de votre marque.

Les stratégies de liens multiples sont essentielles pour éviter d’être pénalisé par les moteurs de recherche. Ainsi, il est recommandé de ne pas se concentrer uniquement sur une seule méthode d’obtention de liens.

L’achat de backlinks doit être fait avec prudence et l’accompagnement d’un expert est souvent nécessaire. Cela garantit que les liens achetés sont de qualité et n’entraîneront pas de sanctions.

En plus de l’achat de backlinks, la rédaction d’articles sponsorisés peut être une stratégie viable. Cela permet de diffuser des liens vers vos meilleures pages tout en offrant du contenu précieux aux lecteurs.

La qualité doit toujours primer sur la quantité. Acheter des liens en masse sans évaluer leur pertinence peut avoir des conséquences néfastes sur votre site.

En résumé, bien que l’achat de backlinks puisse être une stratégie efficace, elle nécessite une planification minutieuse et un suivi constant pour s’assurer que les liens sont pertinents et bénéfiques pour votre site.

Comment acheter des backlinks en ligne ?

Étudiez vos critères avant l’achat de backlink

Définissez clairement vos critères avant d’acheter des liens. Cela facilitera la communication avec les fournisseurs et vous permettra d’obtenir des liens qui correspondent à vos besoins.

Assurez-vous que le site sur lequel vous envisagez d'acheter un backlink a une autorité de domaine élevée. Cela garantit que le lien aura un impact positif sur votre site. Etablissez une liste de contrôle pour vérifier la qualité des backlinks

Vérifiez que le site est bien indexé par les moteurs de recherche et contrôlez combien de pages sont indexées.

Évaluez le positionnement du site dans les résultats de recherche de Google et vérifiez la langue du site.

En termes de qualité, vérifiez les abus sur les ancres des backlinks et la trajectoire du trafic organique.

Si plus de 50% des contenus diffusés récemment sont payants, évitez de vous engager, car cela peut ne pas garantir de bons résultats. Achat de backlink : les précautions à prendre Si vous envisagez d’acheter des backlinks, vous devez suivre des règles spécifiques et prendre certaines précautions.

Choisissez des sites avec des contenus pertinents et qui font autorité.

Travaillez avec les créateurs de contenus pour garantir la qualité des articles.

Privilégiez les sites qui publient sur la même thématique et ciblent le même public que vous. Cela assure une pertinence et une cohérence avec votre contenu.

N’accordez pas une confiance aveugle à l’entreprise qui vous propose ses services pour l’achat de backlinks. Évaluez leur réputation et leur expérience.

Évitez de miser uniquement sur la quantité. La qualité est beaucoup plus importante, et il est judicieux d'harmoniser qualité et quantité pour de meilleurs résultats. Les questions qu'il faut se poser avant l'achat de backlinks Avant de vous engager dans l'achat de backlinks, il est important de poser des questions pertinentes au vendeur de liens. Cela vous aidera à évaluer la qualité des backlinks et à comprendre les conditions de l'achat.

Interrogez judicieusement le vendeur

Demandez si vous avez le droit de consulter les liens avant la publication. Cela vous donne un contrôle sur la qualité.

Interrogez le vendeur sur la garantie de lien qu’il propose. Cela assure que vous obtenez ce pour quoi vous payez. Exemples de questions à poser Question Pourquoi c’est important Puis-je voir les liens que vous avez publiés au cours des derniers mois ? Évalue la transparence et l’historique du vendeur Est-il possible de citer quelques références ? Assure que le vendeur a une expérience prouvée La mention « sponsorisée » va-t-elle apparaitre dans l’URL ou à un autre endroit ? Vérifie la conformité avec les directives de Google

Les meilleures plateformes de Netlinking pour l’achat de Backlinks de qualité

L’achat de backlinks en ligne est une opération délicate qui nécessite une compréhension claire des règles et régulations. Voici les étapes clés à suivre pour réussir dans cette démarche.

Dans ce classement, je vous présente ce qui, pour moi, sont les meilleures plateformes d’achat et de vente de liens pour le référencement d’un site sur Google et dans les autres moteurs de recherche. En fait, je les utilise toutes car certains médias ne sont présents que sur l’une ou l’autre d’entre elles ou sont moins chers sur une plateforme que sur les autres.

Mais il y en a certaines que j’utilise plus que d’autres parce que je pense qu’elles sont de bien meilleures qualité (pour les sites proposés, le rapport qualité prix, le service). Quoi qu’il en soit, quel que soit votre CMS (Wordpress, Joomla, SPIP ...), quel que soit votre type de site (corporate, informationnel, e-commerce ...), il est essentiel de faire des liens vers votre site pour se classer sur la SERP Google.

Nextlevel.link

NextLevel a la particularité de proposer un service d’achat et de vente de liens externes sur des articles déjà positionnés. On peut alors parler de lien de qualité parce que l’article sur lequel vous apparaitrez est positionné sur un mot clé ou une expression sur laquelle vous cherchez à obtenir de la visibilité, à augmenter la popularité, la notoriété, de votre activité en ligne.

Avec Nextlevel, un lien est donc placé sur un article indexé et positionné, n’ayant pas d’autre lien sortant que le vôtre. Contrairement donc aux autres plateformes, le lien acheté aura un impact direct et pas de problèmes d’indexation. Sur les autres sites il faudra attendre que l’article acheté soit indexé.

La plateforme Nextlevel propose des fonctionnalités avancées pour rechercher vos futurs liens externes. Vous pouvez sélectionner différents articles en tenant compte des keywords (mots-clés) sur lesquels ils sont déjà classés sur le moteur de recherche Google. Vous avez alors accès à la thématique du site, son positionnement sur Google et le prix du lien qui sera ajouté pour vous. Si vous achetez donc un lien sur un article du catalogue Nextlevel, l’éditeur devra rajouter au minimum 200 mots de contenu de qualité qui pousseront votre propre backlink sur sa thématique. Vous pourrez donc rédiger un briefing avec vos attentes, choisir l’ancre de votre lien et en quelques jours (voir heures) votre lien sera en ligne, sur une page déjà connue par Google.

La solution est aussi alléchante pour les éditeur de site web puisqu’elle permet de facilement monétisez les articles positionnés de leurs sites. Les rémunérations sont très attrayantes.

Linksgarden.com

Une autre excellente plateforme est LinksGarden. Elle dispose de son propre réseau de plusieurs milliers de sites mais inclue également des sites d’éditeurs externes. De fait le choix des sites sur lesquels vous pouvez poser vos backlinks est vraiment intéressant.

L’une des choses que j’apprécie le plus sur cette place de marché est qu’elle fonctionne parfaitement pour l’achat et la vente (je suis moi même éditeur de site et j’en ai ajouté quelques uns au catalogue). Si vous avez des sites web avec du trafic et une bonne autorité, vous pouvez gagner beaucoup d’argent en vendant des posts sponsorisés, car il s’agit d’une plateforme très dynamiques.

D’autre part, le filtre de recherche pour trouver de bons spots est excellent. Il fonctionne très bien, vous pouvez filtrer par visites, les métriques typiques comme TF, DR ou DA, le nombre de liens sortants, etc. Notez qu’avec la plateforme de Netlinking Linksgarden vous aurez la possibilité de payer avec Paypal.

Accesslink.com

La troisième plateforme que j’utilise le plus est Accesslink. Son cheval de bataille : le lien à 10€ rédaction incluse. ici pas de sites partenaires, Accesslink dispose de son propre réseau de sites thématisés et en plusieurs langues. Le réseau doit comprendre quelque chose comme 4000 sites. On pourrait croire que ces liens Low Cost n’ont pas d’effet mais il n’en est rien. La société qui s’occupe de cette plateforme de backlink fait un travail très sérieux. Vous pouvez utiliser les liens Accesslink pour pousser vos liens achetés plus cher (Tier 2), mais aussi pour diluer vos ancres de liens. Quoi qu’il en soit les sites proposés sont développés sur des noms de domaine expirés avec un bon passé ces liens seront largement profitables à votre référencement. Même si aujourd’hui de nombreuses autres plateformes ont suivi la tendance du lien à 10€, Accesslink a toujours une longueur d’avance.

Elle se distingue aussi par la simplicité et la rapidité d’effectuer une commande mais aussi de la livrer. le service est impressionnant. Notez enfin que si vous suivez le compte Acesslink sur Twitter vous aurez régulièrement accès à des promotions (oui oui c’est possible !!)

Lors de votre inscription vous pourrez profiter d’un backlink à 2 euros pour tester le service. Accesslink est la plateforme de backlinks pas chers par excellence !

Linkuma.com

Linkuma est une plateforme de vente de backlinks (entre 7 et 30 euros) conçue par et pour des experts SEO. Avec une interface claire et simple, cette plateforme offre à ses clients une expérience utilisateur optimale. Chez Linkuma, les clients peuvent choisir des spots en fonction des metrics tels que les refering domains, trust flow, citation flow, topical trust flow, etc. Ces metrics sont affichées sur le site pour permettre aux clients de faire un choix éclairé.

La commande est simple et rapide avec trois modes de commande : la commande classique pour des besoins précis, la commande en bulk pour les besoins importants et la commande via le tableur pour prévoir les commandes à l’avance. Linkuma offre également la possibilité de prévoir les commandes sur l’année pour plus de tranquillité.

Tous les sites proposés sur la plateforme sont vivants et mis à jour régulièrement pour conserver leur puissance. Linkuma ajoute également des articles sans backlinks pour être naturels. Si un backlink n’est pas indexé sous 21 jours, un backlink supplémentaire est offert.

Linkuma est également engagée socialement et accompagne gratuitement une association caritative chaque mois. Les clients bénéficient également d’un support premium avec des experts SEO pour les aider à améliorer leur visibilité sur Google.

Enfin, Linkuma offre des bonus aux clients en fonction de la quantité de commandes passées. Les clients peuvent également mesurer les effets de leurs backlinks grâce aux stats claires disponibles sur la plateforme. Si un lien n’est pas indexé sous 15 jours, un article de remplacement est offert.

Linkuma est une plateforme de vente de backlinks innovante qui offre des solutions sur mesure pour améliorer le référencement des sites web de ses clients.

3 offres sont proposées :

STARTER à 7 euros HT

LINKUMA à 10 € HT

PREMIUM à 30 € HT

Dealerdetemps.com

Dealerdetemps est la seule plateforme privée de netlinking gratuite. Cette notion est bien entendu toute relative et dans l’absolu puisque vous pouvez aussi gagner de l’argent sur les autres plateformes en y inscrivant vos sites Internet et le transformer en crédit backlinks ... !

Mais Dealerdetemps a cette particularité depuis ses début. Son objectif étant de mettre en relation des éditeurs de sites ayant besoin de liens. Le site propose donc un important catalogue de sites thématisés. Il présente les métrics de chaque site, les spécificité de publication et le prix, sachant que ce dernier se détermine en points. Un point étant globalement équivalent à 15 euros.

Vous vous demandez donc comment gagner des points ? C’est simple vous avez deux solutions :

Soit vous inscrivez vos sites sur le catalogue et vous remporterez des points lors de l’achat d’articles (et de backlinks), qui vous permettront à votre tour d’acheter des backlinks sur les sites de votre choix (en fonction de votre crédit)

Soit vous achetez des crédits, au prix annoncé plus haut, et vous avez alors accès également à tout le catalogue.

Notez bien qu’avec Dealerdetemps vous devrez fournir les articles rédigés, respectant les prérequis éditoriaux demandés.

Notre avis : C’est une excellente plateforme pour faire de l’achat de lien de qualité à un prix défiant toute concurrence. ici pas d’intermédiaire vous passez directement par les éditeurs.

Ereferer.com

Une autre de mes plateformes préférées, Ereferer.com, offre la possibilité d’acheter des backlinks sur un réseau énorme, dans lequel on retrouve des médias très importants.

Ici contrairement à Nextlevel les liens achetés correspondent à de nouveaux articles qui seront créés sur les sites que vous avez sélectionnés. Pour faire votre sélection vous disposez de nombreuses données comme la thématisation du site, ses mots clés indexées, ses métriques de référencement (RD, TF, CT ...).

En fonction des sites que vous sélectionnez vous pouvez soit choisir d’effectuer vous même la rédaction, soit de la laisser à l’éditeur, soit de la confier à la plateforme qui dispose de son propre service de rédaction multilingue.

Ce que j’apprécie le plus, c’est qu’il dispose de médias très en vue que je n’ai pas vus sur d’autres plateformes. Le catalogue est varié et propose différentes langues. Notez qu’il est également possible d’acheter un article à plusieurs et donc de réduire la note. Cette stratégie est excellente pour obtenir un backlink sur un gros média, à moindre coût.

En outre, ils vous permettent de personnaliser votre commande en spécifiant le titre et le contenu du billet, la date de publication et, bien sûr, vous pouvez le réviser avant sa publication.

Getfluence.com

Getfluence propose globalement les mêmes services que les autres plateformes de vente de liens, en d’autres termes, la possibilité d’acheter des articles thématisés sur un important catalogue de médias et blogs internationaux (plus de 10000 partenaires). Parce que c’est bien là que Getfluence diffère des autres, cette plateforme est aujourd’hui devenue internationale.

Sur sa Marketplace Getfluence vous propose des outils de visualisation de vos achats, de performance de ces derniers, vous pourrez y centraliser tous vos achats d’articles sponsorises et bien mesurer vos KPI.

L’autre particularité de Getfluence est de vous donner la possibilité d’effectuer des campagnes cross media en intégrant également les réseaux sociaux des partenaires ou encore des sites diffusés sur Google News et Google Discover.

Rocketlinks.com

Rocketlinks est une des plus anciennes et plus importantes plateforme de Netlinking en France. Cette plateforme d’achat de backlinks travaillent avec des milliers d’éditeurs de sites Internet dans le monde entier et vous propose ainsi un catalogue de plus de 30.000 sites, en constante croissance, sur lesquels vous pouvez acheter des articles sponsorisés et donc des liens.

Avec Rocketlinks soit vous déléguer entièrement la gestion de votre maillage à l’équipe, soit vous accédez au catalogue et choisissez les meilleurs spots en rapport avec votre thématique, votre budget.

Comme Nextlevel.link, cette plateforme historique s’est lancé dans la vente de liens sur des articles déjà positionnés.

Les autres plateformes de Netlinking

Nous ne vous décrivons pas en détail toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des liens pour améliorer votre SEO, non seulement car nous ne les avons pas toutes testé, mais aussi car elles sont de plus en plus nombreuses en France (nous ne parlons pas ici des sites de vente de liens étrangers). Il semblerait qu’il y ait une tendance pour que toutes les agences de référencement et référenceurs indépendants proposent à présent la vente de liens sur leurs propres réseaux de sites. Vous trouverez donc ci-après quelques autres sociétés, que nous décrirons plus en détail plus tard.

soumettre.fr (une autre plateforme historique. Vous ne choisissez pas vos liens, mais leurs qualités.)

(une autre plateforme historique. Vous ne choisissez pas vos liens, mais leurs qualités.) seopepper.com (la plateforme de liens d’une référence du SEO francophone)

(la plateforme de liens d’une référence du SEO francophone) Ginkoo.fr (spécialisée Google News)

(spécialisée Google News) Develink.com (20.000 sites internationaux dans le catalogue)

(20.000 sites internationaux dans le catalogue) semjuice.com (une prise en main complète de votre stratégie de linking)

(une prise en main complète de votre stratégie de linking) netlinking.fr (annonce être LA plateforme de netlinking thématique & sémantique)

(annonce être LA plateforme de netlinking thématique & sémantique) myback.link (plateforme du créateur de white.page. Important réseau privé de sites à disposition)

(plateforme du créateur de white.page. Important réseau privé de sites à disposition) vipseo.fr (lien et rédaction de qualité. Vous en savez pas où vos liens seront postés)

(lien et rédaction de qualité. Vous en savez pas où vos liens seront postés) boosterlink.fr (près de 20000 sites dans le catalogue, des outils de suggestion de backlinks par rapport à vos besoins)

(près de 20000 sites dans le catalogue, des outils de suggestion de backlinks par rapport à vos besoins) les-editos.fr (plateforme privée orientée métiers)

(plateforme privée orientée métiers) bulldoz.net (Mise en relation directe avec les éditeurs et webmasters inscrits)

Les backlinks fonctionnent-ils ?

Je voudrais maintenant partager avec vous mon expérience en matière d’achat de liens. J’ai dépensé plusieurs milliers d’euros pour investir dans des liens pour une multitude de niches et, bien que je ne sois pas un grand expert en link building, je pense être dans une position légitime pour donner mon avis sur ce sujet controversé.

Tout d’abord, je tiens à vous dire que je n’ai pas la vérité absolue. Tout ce que je vais vous expliquer est basé sur mon expérience personnelle. Cela dit...

Les liens sont-ils le facteur de référencement le plus important ? Non, l’essentiel est de répondre à l’intention de recherche. Sans un bon contenu, une bonne optimisation On-Site, il est possible que les liens vous permettent de grimper dans les SERPS pendant un certain temps, mais au bout d’un moment, vous tomberez parce que la réponse des utilisateurs sera négative. Depuis 2012 et le déploiement de l’ algorithme Penguin , Google a passé un cap en ce qui concerne la considération des contenus.

Non, l’essentiel est de répondre à l’intention de recherche. Sans un bon contenu, une bonne optimisation On-Site, il est possible que les liens vous permettent de grimper dans les SERPS pendant un certain temps, mais au bout d’un moment, vous tomberez parce que la réponse des utilisateurs sera négative. Depuis 2012 et le déploiement de l’ , Google a passé un cap en ce qui concerne la considération des contenus. Les liens sont-ils un facteur important pour le référencement ? Cela dépend. En général, je pense que oui, car c’est ce qui vous permet de vous démarquer de la concurrence à niveau On-Page égal. En fait, pour les secteurs hautement compétitifs, elle n’est pas seulement importante mais essentielle. Toutefois, pour les secteurs moins concurrentiels, il est possible de se positionner avec beaucoup moins de liens. En fin de compte, tout dépend de la concurrence et des objectifs que vous voulez atteindre.

Cela dépend. En général, je pense que oui, car c’est ce qui vous permet de vous démarquer de la concurrence à niveau On-Page égal. En fait, pour les secteurs hautement compétitifs, elle n’est pas seulement importante mais essentielle. Toutefois, pour les secteurs moins concurrentiels, il est possible de se positionner avec beaucoup moins de liens. En fin de compte, tout dépend de la concurrence et des objectifs que vous voulez atteindre. Les actions de création de liens ont-elles toujours fonctionné pour moi ? Non. J’ai fait de nombreuses erreurs et gaspillé beaucoup d’argent. Investir dans des liens n’est pas synonyme d’amélioration de votre classement. Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous contrôlez à 100% votre référencement On page pour que l’investissement en vaille la peine. Cela signifie avoir un contenu imbattable, une bonne vitesse de chargement, un bon design, une bonne architecture et un bon netlinking interne. Et deuxièmement, il faut savoir comment faire un bon link building (j’en parlerai plus bas), car c’est un sujet délicat.

Non. J’ai fait de nombreuses erreurs et gaspillé beaucoup d’argent. Investir dans des liens n’est pas synonyme d’amélioration de votre classement. Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous contrôlez à 100% votre référencement On page pour que l’investissement en vaille la peine. Cela signifie avoir un contenu imbattable, une bonne vitesse de chargement, un bon design, une bonne architecture et un bon netlinking interne. Et deuxièmement, il faut savoir comment faire un bon link building (j’en parlerai plus bas), car c’est un sujet délicat. Les actions de création de liens ont-elles généralement fonctionné pour moi ? D’une manière générale, je dirais que oui. Je dis "je dirais" parce que je ne peux pas vraiment en être sûr. Il est franchement difficile d’isoler la causalité des choses qui se produisent dans le domaine du référencement. Vous pensez qu’il y a une hausse ou une baisse parce que vous avez fait une certaine action, mais êtes-vous sûr que c’est à cause de cela ? Il en va de même pour les liens. Quoi qu’il en soit, la vérité est que, dans de nombreux cas, j’ai observé une corrélation entre les projets qui m’ont mieux positionné et ceux pour lesquels j’ai investi davantage en liens.

D’une manière générale, je dirais que oui. Je dis "je dirais" parce que je ne peux pas vraiment en être sûr. Il est franchement difficile d’isoler la causalité des choses qui se produisent dans le domaine du référencement. Vous pensez qu’il y a une hausse ou une baisse parce que vous avez fait une certaine action, mais êtes-vous sûr que c’est à cause de cela ? Il en va de même pour les liens. Quoi qu’il en soit, la vérité est que, dans de nombreux cas, j’ai observé une corrélation entre les projets qui m’ont mieux positionné et ceux pour lesquels j’ai investi davantage en liens. Est-il dangereux d’acheter des backlinks ? Si vous ne savez pas très bien ce que vous faites et que vous êtes trop agressif, c’est dangereux. Surtout ne succomber pas aux offres du type "500 liens pour 50 euros", vous risquez au mieux de perdre 50 euros au pire de plomber votre référencement car vous ne tromperez en rien l’algorithme de Google avec des liens externes de piètre qualité. En fait, il y aura toujours un certain risque d’être pénalisé car, théoriquement, l’achat de liens est contraire aux règles de Google. Mais en pratique, tout le monde le fait et si vous avez une bonne stratégie, vous ne devriez pas avoir de problèmes.

Si vous ne savez pas très bien ce que vous faites et que vous êtes trop agressif, c’est dangereux. Surtout ne succomber pas aux offres du type "500 liens pour 50 euros", vous risquez au mieux de perdre 50 euros au pire de plomber votre référencement car vous ne tromperez en rien l’algorithme de Google avec des liens externes de piètre qualité. En fait, il y aura toujours un certain risque d’être pénalisé car, théoriquement, l’achat de liens est contraire aux règles de Google. Mais en pratique, tout le monde le fait et si vous avez une bonne stratégie, vous ne devriez pas avoir de problèmes. Faut-il investir dans les liens ? Eh bien, cela dépend de votre projet et de vos ressources. Si vous avez tout sous contrôle en On-Page mais que vous sentez que vous avez besoin d’un coup de pouce pour remonter les positions, cela peut être un bon investissement. Mais veillez à ne pas tomber dans l’excès, car il est très facile de commencer à gaspiller de l’argent. Essayez petit à petit, toujours dans le cadre d’un budget raisonnable et si vous pouvez vous le permettre (ce n’est peut-être pas encore le bon moment). L’investissement dans le contenu aura toujours un rendement plus élevé, c’est pourquoi il doit être prioritaire.

Comme vous pouvez le constater, j’ai fait beaucoup de bêtises et c’est justement ce qui m’a permis d’apprendre beaucoup. Lire la théorie n’est pas la même chose que mettre les choses en pratique, où l’on apprend vraiment en faisant des erreurs.

Comment choisir les bons backlinks sur les plateformes ?

Après de nombreuses erreurs, ma conclusion est que les sites thématiques qui ont la plus grande relation possible avec votre site web sont de meilleurs liens que les annuaires ou que des sites généralistes.

Cela ne veut pas dire que je n’achète pas de liens généralistes, que je trouve très intéressants comme complément car ils ont beaucoup d’autorité.

Cela dit, il est essentiel de choisir de bons médias, sinon vous gaspillerez de l’argent en achetant des liens dans des médias non pertinents ou même, dans le pire des cas, vous risquerez une pénalité pour votre site Internet.

Mes conseils pour choisir un bon média sont les suivants :

Choisissez des médias liés à un thème (ceci ne s’applique pas aux journaux car ils sont généralistes).

Accordez une attention particulière au trafic et aux mots clés positionnés (et si possible, évaluez également sa tendance).

Évitez les supports excessivement bon marché (c’est là que tous les gens achètent et ils sont probablement dangereux).

Essayez de savoir si votre article sera lié à la page d’accueil.

Choisissez les médias du pays pour lequel votre projet est le plus ciblé.

Ne prêtez pas trop d’attention aux métriques (et si vous devez le faire, celle que j’aime le plus est le TF car les DA et DR sont très faciles à manipuler). Vous pouvez utiliser ces métriques en cas de départage si vous hésitez entre deux sites connexes ayant du trafic.

Avant d’acheter, visitez le site, parcourez-le et voyez s’il s’agit d’un projet sérieux et réel (il existe de nombreux sites Web créés uniquement pour vendre des liens entrants, qui ne valent rien).

Veillez à ce que les backlinks que vous achetez soit bien suivi par les moteurs de recherche (du moins pas leurs robots) et qu’ils ne disposent pas de l’attribut "nofollow". Si c’est le cas le lien en question ne servira à rien car il ne sera pas suivi et donc pas comptabilisé.

Faut-il créer un PBN pour gérer ses backlinks ?

Un réseau de blogs privés (PBN) est un réseau de sites Web que vous gérer vous même et qui est utilisé pour créer des backlinks pour un seul site Web. Il s’agit donc de sites indépendants les uns des autres, tous reliés à un nom de domaine central pour lui transmettre des liens entrants et améliorer son classement dans les résultats de recherche.

Les PBN sont contraires aux directives de Google. Les sites Web qui se font prendre en train de pratiquer cette technique finissent souvent par perdre tous leurs classements dans les SERPs. Cela étant il faut vraiment mal faire le travail pour se faire pincer !

L’intérêt d’un PBN est que vous avez la main sur vos backlinks. Si vous changez l’adresse de votre site principal vous pouvez facilement le reporter sur votre réseau, ce qui est moins évident avec les liens achetés sur les plateformes. Vous en êtes le seul maître.

Par contre vous avez bien compris qu’il vous faudra de votre côté développer de nombreux sites d’autorité, souvent à partir de noms de domaine expirés, toujours avec beaucoup de contenu pertinent. Comptez pour un bon PBN, un réseau de 20 sites. En fonction des ressources dont vous disposez le déploiement d’un PBN peut être couteux !

Derniers conseils pour élaborer une bonne stratégie de création de liens en minimisant les risques

Pour terminer, en plus de bien choisir les médias dans lesquels vous allez investir, vous devez également concevoir une bonne stratégie globale.

Sans être un expert en la matière, je vous donne une série de conseils que j’ai appris :

Planifiez pour X mois à l’avance avec un budget défini, car la création de liens est une course de longue haleine, pas une course de 100 mètres.

Dans la lignée de ce qui précède, faites un investissement constant, mois après mois, pour faire avancer votre projet jusqu’à ce que vous l’obteniez. Une fois au sommet, en fonction de votre secteur d’activité et de la concurrence, vous pouvez avoir besoin de construire des liens d’entretien, ou non. Mais ne commencez pas à acheter beaucoup de liens dès le premier jour, allez-y lentement et progressivement.

Soyez aussi chaotique que possible pour générer des ancres naturelles. Je pense que l’une des principales raisons de la pénalisation vient de là. Essayez donc de ne pas être trop agressif et de vous appuyer sur des ancres génériques telles que "ici" ou "sur ce lien", ainsi que sur des ancres URL.

Expérimentez et tirez vos propres conclusions petit à petit, en essayant de contrôler le risque, car c’est la meilleure façon d’apprendre.

Si vous réussissez à élaborer une stratégie de qualité, vous n’aurez plus qu’à regarder votre trafic accroitre sur Google Analytics.

Combien coûte un backlink ?

En dehors de la plateforme Accesslink qui propose de créer des liens à un prix fixe de 10 euros HT (rédaction incluse), les autres plateformes disposent de tarifications variées, à partir de 10 euros et jusqu’à plusieurs milliers d’euros lorsqu’il s’agit de sites médias très importants.

Mais au final ce n’est peut-être pas tant le prix qui est important, pas autant que le bon rapport qualité-prix du link building. Alors, qu’est-ce que vous considérez comme une bonne affaire en ce qui concerne le prix d’un lien retour ? Combien couterait un lien qui vous propulserait en 1ère page ? Eh bien, il n’y a pas de réponse simple à cette question. Nous allons donc expliquer certains facteurs permettant de déterminer un prix optimal pour le netlinking.

Quelle est l’échelle de prix standard pour le link building ?

Comme nous vous l’avons déjà dit vous pouvez vous attendre à ce que le prix de la création de liens varie beaucoup. Sachez déjà qu’en France on privilégie le paiement unique pour un lien en ligne au minimum deux ans (la plupart des plateformes contractualisent en ce sens). Seuls les liens sur la page d’accueil sont généralement loués au mois.

Pour définir votre budget mensuel nécessaire pour votre stratégie de netlinking, il est essentiel de définir vos objectifs en terme de positionnement, aussi d’effectuer une analyse fine de l’intention de recherche sur les mots clés que vous visez, enfin faire une audit de vos principaux concurrents, ceux qui vous serviront de référence en terme de qualité et volume de backlinks nécessaires, comme pour le contenu d’ailleurs.

Comprendre les modèles de tarification

Alors que le coût par lien est un modèle que vous pouvez vérifier, vous pouvez trouver plusieurs vendeurs et plateformes utilisant les différents métriques de performances (Pagerank) proposés par les outils professionnels comme Dmoz, MajesticSEO, Semrush, Ahrefs. Tous ces outils disposent de leurs propres scores pour chaque site, chaque domaine, chaque page, relatifs aux positionnements relevés sur des millions de mots clés, le trafic estimé, la qualité du netlinking etc ... Ces données sont disponibles et les plateformes les utilisent de manières et d’autres afin de déterminer le prix d’un backlink. Généralement les prix sont affichés pour chaque site sur les plateformes de vente de backlinks. Par contre sur certaines d’entre elles, les sites ne sont pas entièrement affichés. Vous savez tout un tas d’information sur le backlink que vous allez acheter mais ne saurez pas forcément exactement sur quel site ce sera. Cette disposition de sécurité est négociable sur certaines plateformes.

Retenez donc que les "scores SEO" sont largement utilisés comme système de référence pour mesurer la qualité d’un site web, en dehors d’autres facteurs tels que le trafic organique.

Peut-on se positionner avec peu de liens ?

Bien qu’il soit difficile de classer des sites sans liens, il existe des moyens de se classer sans trop d’efforts de création de liens.

1. Privilégiez la qualité. Plutôt que de passer du temps à chercher des tonnes de sites Web où vous pouvez obtenir des liens retour, pourquoi ne pas vous concentrer sur les sites de qualité ?

C’est assez difficile. Mais acheter des backlinks avec quelques sites de qualité vaut mieux que des milliers de sites non pertinents, et à long terme, vous verrez que cela vous fera gagner du temps.

2. Ciblez des mots clés de la longue traîne. Il est difficile de se classer pour des mots-clés compétitifs, surtout lorsque vous n’avez pas beaucoup de backlinks de qualité, mais se classer pour des mots-clés de la longue traîne et à faible concurrence est beaucoup plus réaliste.

Cependant, puisque ces mots-clés ont une concurrence plus faible, attendez-vous à ce qu’ils aient un nombre de recherches plus faible, et dans de nombreux cas, aucune.

3. Concentrez-vous sur l’amélioration de l’expérience de l’utilisateur. Google met l’accent sur l’expérience utilisateur, et souligne l’importance du taux de clics, du temps passé sur le site et du temps de visite. Il est préférable de se concentrer principalement sur le développement de produits, de services et l’optimisation de vos contenus.

4. Ne vous contenter pas de créer des liens externes vers la page d’accueil de votre site. Il est important d’optimiser le maillage interne (on-site) au site de manière à ce que votre page d’accueil et vos rubriques principales soient les plus visibles sur les requêtes des internautes que vous visez. Mais il est vraiment important dans votre stratégie de link building de créer des liens pointant vers des pages de votre site.

Que dit Google au sujet de l’achat de backlinks ?

Google dit que les backlinks sont une bonne chose pour une page web. En effet, ces liens relaient votre site à des pages qui sont positives pour votre réputation. Ces liens contribuent à augmenter votre trafic et votre visibilité sur les moteurs de recherche.

Le but du backlink est de favoriser la notoriété et l’indexation de votre site. Ces liens permettent aussi aux internautes de trouver plus facilement les informations dont ils ont besoin. Cela étant, dans ses guidelines Guideline proscrit les backlinks qui ne sont pas élaborés de manière naturelle et qui ne respectent pas les normes Google. Selon Google un backlink ne doit pas être acheté. Néanmoins, n’ayez crainte, vous ne risquez absolument rien puisque l’objectif des plateformes d’achat de lien est de vous fournir des backlinks qui ont tout de naturels et respectent les guidelines du moteur de recherche.

Les meilleures places de marché pour l'achat de Backlinks de qualité

l’achat de backlinks peut être une stratégie efficace pour améliorer la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche. Cependant, il est essentiel de choisir des places de marché fiables offrant des backlinks de qualité pour éviter les risques de pénalités de Google. Nous avons présenté dans cet article les meilleures places de marché pour l’achat de backlinks de qualité, chacune offrant des fonctionnalités uniques pour répondre aux besoins des SEO. Nous espérons que cette liste vous aidera à faire un choix éclairé pour améliorer votre référencement et booster votre trafic. Il est cependant important de rappeler que l’achat de backlinks ne doit pas être la seule stratégie SEO utilisée, et que la qualité et la pertinence du contenu doivent rester la priorité pour un référencement durable.