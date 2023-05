Le netlinking est une stratégie incontournable pour améliorer son référencement naturel sur les moteurs de recherche. Avec un nombre croissant de plateformes proposant des services de netlinking, il peut être difficile de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Dans cet article, nous avons sélectionné les meilleures plateformes de netlinking en 2023, en tenant compte de leur qualité, de leur rapport qualité-prix et de leur diversité d’options.

1. SEMjuice : un accompagnement en profondeur dans le netlinking

SEMjuice est une plateforme d’achat de liens qui se démarque par son approche personnalisée et la possibilité de déléguer entièrement sa campagne de netlinking. Grâce à son indicateur propre, le JuiceFlow, les utilisateurs peuvent choisir leurs liens en fonction de la force d’un site et bénéficier d’un suivi de la qualité du backlink. Avec SEMjuice, vous pouvez obtenir un soutien sur mesure pour votre stratégie de netlinking et optimiser votre référencement avec des liens adaptés à vos besoins.

Avantages :

Accompagnement sur mesure et délégation intégrale de la campagne de netlinking

Indicateur JuiceFlow pour sélectionner les liens les plus pertinents

Coûts variés en fonction du type de "jus" choisi

Inconvénients :

La plateforme peut être complexe à prendre en main pour les débutants

Le prix peut être élevé pour certains types de "jus"

2. Getfluence : un des meilleurs rapports qualité/prix du marché

Getfluence est une plateforme qui facilite la relation entre blogueurs et annonceurs en permettant d’acheter des backlinks sur des sites de qualité présélectionnés. La plateforme offre un large éventail de spots pour obtenir des articles sponsorisés, avec une vérification manuelle de l’inscription pour assurer la qualité des liens. Getfluence propose ainsi un excellent rapport qualité/prix pour les annonceurs à la recherche de backlinks de qualité.

Avantages :

Grande variété de spots pour obtenir des articles sponsorisés

Vérification manuelle de l’inscription pour garantir la qualité des liens

Excellent rapport qualité/prix

Inconvénients :

La sélection de sites peut être limitée dans certaines thématiques

Le coût peut être plus élevé pour les spots les plus populaires

3. Ereferer : la plateforme que l’on utilise le plus

Ereferer est une solution qui permet d’acheter des articles sponsorisés sur différents sites, avec une vaste sélection de sites pour obtenir des backlinks. Les utilisateurs peuvent utiliser des filtres pour affiner les résultats en fonction de leurs critères, et laisser la plateforme gérer l’écriture et la publication de l’article sponsorisé. Ereferer est donc une plateforme pratique pour ceux qui souhaitent externaliser leur campagne de netlinking.

Avantages :

Vaste choix de sites pour obtenir des backlinks

Filtres pour affiner les résultats en fonction des critères de l’utilisateur

Coûts variables en fonction de la puissance du spot

Inconvénients :

Le temps de réponse de la plateforme peut être long pour certaines demandes

La personnalisation des articles sponsorisés peut être limitée

4. NextLevel : plus de 17 millions de mots-clés déjà positionnés

NextLevel est une plateforme innovante de netlinking, créée par l’agence SEO Korleon’Biz. Elle propose d’acheter des liens sur des pages qui existent déjà, avec des mots-clés positionnés, permettant d’obtenir des résultats rapidement sur son référencement. L’ajout de contenu sur les articles existants améliore la puissance du backlink délivré, ce qui en fait une solution intéressante pour ceux qui cherchent à renforcer rapidement leur positionnement sur les moteurs de recherche.

Avantages :

Base de données importante de mots-clés référencés

Résultats rapides sur le référencement

Coûts variés en fonction de la puissance d’une URL et de son nombre de mots-clés positionnés

Inconvénients :

La plateforme peut être difficile à appréhender pour les utilisateurs novices

Le coût peut être élevé pour les URLs avec de nombreux mots-clés positionnés

5. Linksgarden : une plateforme avec plus de 2000 sites exclusifs

Linksgarden est une plateforme de netlinking offrant un accès à plus de 2000 sites exclusifs. Les utilisateurs ont la possibilité de confier entièrement leur campagne de liens à la plateforme ou d’acheter uniquement quelques backlinks. Les spots sont sélectionnés en amont afin de garantir leur qualité.

Avantages :

Vaste choix de sites exclusifs

Options de délégation complète ou achat de backlinks individuels

Tarifs variés en fonction de la puissance des liens

Inconvénients :

La plateforme peut être complexe pour les débutants

6. Accesslink : des liens de qualité à un tarif imbattable de 10€

Accesslink est une plateforme de netlinking proposant un tarif unique de 10€ par lien. Malgré son prix attractif, la plateforme offre des backlinks de qualité, intégrés dans des textes de 300 mots rédigés par Accesslink lui-même.

Avantages :

Tarif unique et abordable de 10€ par lien

Backlinks de qualité

Textes de 300 mots rédigés par Accesslink

Inconvénients :

Moins de fonctionnalités que certaines autres plateformes

7. Backlinks : une sélection de plus de 1500 sites puissants

Backlinks est une plateforme de netlinking proposant plus de 1500 sites, permettant ainsi d’obtenir des liens sur des sites de qualité. Son fondateur, Sylvain, a travaillé pendant des années pour créer un réseau de sites naturels et qualitatifs.

Avantages :

Large choix de sites puissants

Plateforme privée pour garantir la qualité des liens

Coût fixe de 45€ HT pour plusieurs commandes

Inconvénients :

Le nombre de sites disponibles est inférieur à certaines autres plateformes

8. Netlinking : un algorithme innovant pour dénicher les liens les plus pertinents

Netlinking.fr est une plateforme de netlinking bien connue, dotée d’un algorithme qui évalue la proximité sémantique des sites web pour proposer les liens les plus pertinents. Elle offre plusieurs fonctionnalités pour s’adapter à tous les profils d’utilisateurs.

Avantages :

Algorithme performant pour trouver des liens pertinents

Nombreuses fonctionnalités pour s’adapter à tous les profils

Tarifs variables en fonction de la puissance du spot

Inconvénients :

La plateforme peut être plus complexe pour les utilisateurs novices

9. RocketLinks : une large sélection de sites connus disponibles

RocketLinks est l’un des leaders du marché du netlinking en France, offrant une sélection très complète de plus de 6000 spots. La plateforme permet d’acheter des articles sponsorisés, des liens home pages et même des liens déjà positionnés.

Avantages :

Très large choix de sites, avec plus de 6000 spots

Divers types de liens disponibles

Tarifs variés en fonction de la puissance du spot

Inconvénients :

Peut être coûteux pour les petites entreprises ou les indépendants

10. VIPSEO : des sites uniques non présents sur d’autres plateformes

VIPSEO est une plateforme spécialisée dans l’achat de noms de domaine et d’articles sponsorisés, proposant uniquement des spots de haute qualité. On y trouve des sites web qui ne sont pas présents sur d’autres plateformes de liens.

Avantages :

Spots de qualité et exclusifs à la plateforme

Plateforme privée pour garantir la qualité des liens

Tarifs variés en fonction de la puissance du spot

Inconvénients :

Moins de choix que certaines autres plateformes

11. Boosterlink : une plateforme riche en sites pour un large choix de liens

Boosterlink est une plateforme innovante dédiée aux liens, offrant l’achat d’articles sponsorisés parmi plus de 16 000 sites disponibles. La majorité des sites proposés appartiennent à des éditeurs, ce qui permet à Boosterlink d’offrir un vaste choix de spots pour l’achat de liens.

Avantages de Boosterlink :

Large choix de spots disponibles pour diversifier le profil de liens

Qualité des sites proposés grâce à leur appartenance majoritaire aux éditeurs

Coûts adaptés en fonction de la popularité et de la qualité du domaine

Inconvénients de Boosterlink :

Risque de saturation de certains spots en cas de forte demande

Nécessité de bien connaître les critères de qualité des sites pour faire les bons choix

12. SEOPepper : une solution d’abonnement pour simplifier le netlinking

SEOPepper est un service récent qui permet de confier sa stratégie de netlinking grâce à des abonnements mensuels. La plateforme propose des packs d’articles sponsorisés ainsi que l’achat à la carte pour répondre à tous les besoins en termes de liens puissants.

Avantages de SEOPepper :

Abonnements flexibles pour s’adapter à différentes stratégies de netlinking

Offre à la carte pour un choix précis des spots souhaités

Abonnements sans engagement pour une gestion optimale du budget

Inconvénients de SEOPepper :

Coût potentiellement élevé pour les abonnements les plus complets

Nécessité de bien comprendre les différentes offres pour choisir celle qui convient le mieux

13. Link Express : des packs de liens clés en main pour un netlinking efficace

Link Express est une plateforme de backlink développée par Romain Pirotte, expert SEO, qui propose des packs d’articles sponsorisés allant de 5 à plus de 100 articles. Cette solution permet de déléguer son netlinking sur le long terme, en bénéficiant de l’expertise de l’équipe de Link Express.

Avantages de Link Express :

Packs de liens clés en main pour faciliter la gestion du netlinking

Expertise en SEO pour un choix de liens de qualité

Coûts adaptés en fonction du pack choisi et des objectifs de netlinking

Inconvénients de Link Express :

Risque de coût élevé pour les packs les plus importants

Possibilité de manque de personnalisation pour certains besoins spécifiques

14. Soumettre.fr : une plateforme pour créer des campagnes de netlinking sur-mesure

Soumettre.fr est un outil performant qui permet de déléguer entièrement sa stratégie de liens en créant des campagnes de netlinking personnalisées. L’entreprise propose d’acheter un certain nombre de liens sur une durée déterminée et prend en charge l’écriture ainsi que la publication des articles sponsorisés.

Avantages de Soumettre.fr :

Délégation totale de la campagne de liens pour un gain de temps précieux

Choix du thème des sites pour obtenir des liens pertinents et de qualité

Coûts adaptés en fonction du nombre de liens et de leur puissance, pour un budget maîtrisé

Inconvénients de Soumettre.fr :

Coût potentiellement élevé pour les campagnes les plus ambitieuses

Risque de manque de contrôle sur les liens obtenus en cas de délégation totale

15. DealerDeTemps : une solution économique pour développer son netlinking

Dealer de temps est une plateforme innovante dédiée à l’échange de liens, offrant la possibilité d’obtenir des backlinks gratuitement, contrairement aux autres plateformes payantes. Grâce à l’échange d’articles sponsorisés entre sites, les utilisateurs peuvent accroître leur netlinking sans dépenser de l’argent, tout en profitant d’un système de crédits pour acheter et vendre des liens.

Avantages de Dealer de temps :

Échange de liens pour un netlinking économique et accessible à tous

Système de crédits innovant pour une gestion flexible des échanges de liens

Accès à toutes les métriques du site web avant l’achat pour un choix éclairé et pertinent

Inconvénients de Dealer de temps :

Qualité des liens potentiellement variable en fonction des échanges effectués

Nécessité de disposer d’un site attractif pour pouvoir échanger des liens avec d’autres sites

En conclusion

Il existe de nombreuses plateformes de netlinking sur le marché, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Il est important de bien analyser vos besoins et votre budget avant de choisir la plateforme qui vous convient le mieux. N’hésitez pas à tester plusieurs plateformes afin de trouver celle qui répondra le mieux à vos attentes et améliorera votre référencement naturel.