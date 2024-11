Situé au cœur du quartier emblématique de la Croix-Rousse à Lyon, notre institut de massage vous invite à une véritable parenthèse de bien-être et de sérénité. Que vous cherchiez à relâcher les tensions du quotidien, à vous revitaliser ou à vous offrir un moment de pure détente, notre équipe de professionnels qualifiés est à votre écoute pour répondre à vos besoins.

Une gamme variée de massages pour répondre à vos besoins

Notre institut propose une large sélection de massages adaptés à toutes les envies et à tous les objectifs de bien-être :

Massage relaxant : Idéal pour apaiser le stress et détendre le corps en profondeur.

Idéal pour apaiser le stress et détendre le corps en profondeur. Massage thérapeutique : Conçu pour soulager les douleurs musculaires et améliorer la circulation sanguine.

Conçu pour soulager les douleurs musculaires et améliorer la circulation sanguine. Massage sportif : Parfait pour les athlètes ou les amateurs de sport, visant à prévenir ou à récupérer après un effort intense.

Parfait pour les athlètes ou les amateurs de sport, visant à prévenir ou à récupérer après un effort intense. Massage aux huiles essentielles : Une expérience sensorielle unique qui combine les bienfaits des huiles et des techniques de massage.

Une expérience sensorielle unique qui combine les bienfaits des huiles et des techniques de massage. Massage du dos, des jambes ou de la tête : Des soins ciblés pour soulager des zones spécifiques.

Pourquoi choisir notre institut de massage à la Croix-Rousse ?

Un cadre chaleureux et apaisant

Notre institut est pensé pour être un véritable refuge en plein cœur de la ville. Dès votre arrivée, vous serez plongé dans une atmosphère paisible, où chaque détail est conçu pour favoriser la relaxation : musique douce, lumières tamisées et senteurs apaisantes.

Des praticiens expérimentés et attentifs

Nos masseurs et masseuses sont formés aux techniques les plus avancées et prennent le temps de comprendre vos besoins spécifiques. Que vous cherchiez à relâcher des tensions musculaires ou simplement à vous détendre, ils adapteront leur approche pour une expérience personnalisée.

Une localisation idéale

Implanté dans le quartier de la Croix-Rousse, notre institut est facilement accessible à pied, en voiture ou en transports en commun. Profitez de ce moment de bien-être au cœur d'un quartier connu pour son ambiance conviviale et ses rues pittoresques.

Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment de bien-être

En plus des séances individuelles, nous proposons également des cartes cadeaux pour partager l'expérience avec vos proches. Offrir un massage, c'est offrir un moment de relaxation et de bonheur, une attention toujours appréciée.

Nos cartes cadeaux

Que ce soit pour un anniversaire, une fête ou simplement pour faire plaisir, nos cartes cadeaux sont une idée parfaite pour offrir un moment de détente. Disponibles pour tous les types de massages que nous proposons, elles s'adaptent à vos envies et à votre budget. Vous avez le choix entre des cartes cadeaux pour une séance unique ou des forfaits incluant plusieurs prestations, permettant à vos proches de profiter d'un suivi bien-être complet.

Personnalisables et valables pendant une période étendue, nos cartes cadeaux sont faciles à offrir et à utiliser. Elles peuvent être envoyées sous format numérique ou retirées directement à l'institut, accompagnées d'un joli packaging pour une présentation soignée.

Massage solo ou duo

Pour une expérience encore plus mémorable, nous proposons des séances de massage en solo ou en duo. Les massages en solo permettent de se recentrer sur soi-même, dans un moment d'évasion et de sérénité absolue. C'est l'occasion idéale pour relâcher les tensions du quotidien et se ressourcer pleinement.

Les massages en duo, quant à eux, offrent une expérience unique à partager avec un proche. Que ce soit en couple, entre amis ou avec un membre de votre famille, cette formule permet de vivre ensemble un moment de bien-être complice. Chaque participant bénéficie d'un soin personnalisé tout en partageant une atmosphère commune propice à la détente et à la convivialité.

Quelle que soit votre formule, notre équipe met tout en œuvre pour garantir une expérience inoubliable, adaptée à vos besoins et vos attentes.

Réservez votre moment de détente à Lyon dès aujourd'hui

N'attendez plus pour prendre soin de vous. Contactez notre institut de massage à la Croix-Rousse pour réserver votre séance ou pour obtenir des informations complémentaires sur nos prestations. Faites une pause bien méritée dans un cadre chaleureux et laissez nos experts prendre soin de vous.

Votre bien-être commence ici, au cœur de la Croix-Rousse.

Retrouvez nous

En Corps - Massage Bien-être

01 rue de Mailly à Caluire et Cuire. Il est à 5 minutes à pieds du 4ième arrondissement de Lyon, proche de l'hopital de la Croix-Rousse. (Métro C, Bus C13 et 38)

https://encorpsmassage.fr