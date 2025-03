Compte pro en ligne SASU : tout ce qu’il faut savoir

Créer une SASU implique plusieurs obligations comptables, dont l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce compte est essentiel pour séparer les finances personnelles et professionnelles, mais aussi pour déposer le capital social de l'entreprise. Aujourd'hui, plusieurs solutions existent : banques traditionnelles, banques en ligne et néobanques. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépendra des besoins spécifiques de votre société.

Pourquoi ouvrir un compte pro en ligne pour une SASU ?

Contrairement aux micro-entrepreneurs, les SASU doivent impérativement ouvrir un compte bancaire professionnel. Ce compte permet de déposer le capital social et d'obtenir un certificat de dépôt, un document indispensable pour immatriculer la société auprès de l'INPI. Il facilite aussi la gestion financière en centralisant les encaissements et les paiements liés à l'activité.

Les comptes en ligne sont une alternative moderne et efficace aux banques traditionnelles. Ils offrent des frais réduits, une ouverture rapide et une gestion 100 % numérique. Cependant, toutes les banques en ligne ne permettent pas le dépôt de capital. Il est donc essentiel de bien vérifier cette option avant de faire son choix.

Quand et comment ouvrir un compte bancaire pour une SASU ?

Le compte bancaire doit être ouvert avant l'immatriculation de la société. Sans certificat de dépôt des fonds, la création de l'entreprise ne peut être finalisée. Pour cela, il faut sélectionner une banque, fournir les documents requis et effectuer un premier dépôt correspondant au capital social.

Le processus d'ouverture varie selon les établissements. Dans les banques en ligne, il suffit généralement de remplir un formulaire, de télécharger les justificatifs et d'attendre la validation. Une fois le capital versé, la banque délivre le certificat de dépôt, qui doit être joint au dossier d'immatriculation.

Banque en ligne ou néobanque : quelle option choisir ?

Deux grandes catégories d'établissements bancaires existent pour les entrepreneurs : les banques en ligne et les néobanques. Les banques en ligne, comme Qonto ou Shine, proposent des services similaires aux banques classiques mais à moindre coût. Elles offrent des cartes bancaires, des virements illimités et parfois des options de financement ou d'épargne.

Les néobanques, quant à elles, sont des établissements de paiement. Elles permettent d'ouvrir un compte pro, mais n'offrent ni crédit ni produits d'épargne. Ces solutions conviennent aux entrepreneurs recherchant une gestion simplifiée et des frais réduits, mais elles sont plus limitées en termes de services.

Critères pour bien choisir son compte pro en ligne

Avant de choisir une banque en ligne, il est crucial de vérifier plusieurs éléments. Le premier critère est la compatibilité avec les SASU. Toutes les banques en ligne n'acceptent pas les sociétés, et certaines se limitent aux auto-entrepreneurs. Il faut également s'assurer que la banque propose le dépôt de capital, car sans cette option, l'immatriculation devient plus complexe.

Les fonctionnalités bancaires sont aussi à prendre en compte. Certains établissements proposent des services additionnels comme la facturation intégrée, le suivi de trésorerie ou encore des outils de gestion simplifiés. L'accompagnement client est un autre critère déterminant, car en cas de problème, il est essentiel de pouvoir contacter un service client réactif.

Les étapes pour ouvrir un compte pro en ligne

Pour ouvrir un compte bancaire en ligne, il faut suivre plusieurs étapes. Tout d'abord, renseignez-vous sur les conditions d'ouverture et les documents requis. Généralement, les banques demandent une pièce d'identité, un justificatif de domicile et les statuts de la SASU.

Une fois le dossier constitué, il faut remplir le formulaire d'inscription en ligne et transmettre les documents justificatifs. Certaines banques exigent également un selfie ou une photo pour vérifier l'identité du demandeur. Une fois la demande validée, le dépôt du capital est effectué, permettant ainsi d'obtenir le certificat de dépôt.

Que faire en cas de refus d'ouverture de compte ?

Si une banque refuse d'ouvrir un compte, il est possible de faire appel au droit au compte. Ce dispositif permet à la Banque de France de désigner un établissement bancaire qui devra obligatoirement ouvrir un compte professionnel avec les services de base. Cette solution peut être utile pour les entrepreneurs ayant des difficultés à trouver une banque acceptant leur dossier.

Alors quel compre pro pour SASu ?

Ouvrir un compte pro en ligne est une étape incontournable pour créer une SASU. Les solutions numériques permettent une gestion plus fluide et des coûts réduits, mais il est essentiel de bien choisir son établissement. Entre banques en ligne et néobanques, le choix dépendra des besoins spécifiques de l'entreprise et des services recherchés.

En étudiant attentivement les offres disponibles, les présidents de SASU peuvent trouver une solution bancaire adaptée à leur activité et bénéficier d'un accompagnement efficace dès le démarrage de leur entreprise.