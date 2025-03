Formation développeur web : acquérir des compétences recherchées

Devenir développeur web est aujourd'hui une opportunité majeure pour s'insérer rapidement dans le secteur du numérique. Grâce à une formation certifiante RNCP en 2 à 6 mois, les étudiants acquièrent les compétences techniques et méthodologiques nécessaires pour concevoir des applications web et mobiles performantes. Avec un temps moyen d'un mois pour décrocher un premier emploi, cette formation est une véritable passerelle vers un métier d'avenir.

Un programme intensif et professionnalisant

La formation développeur web s'appuie sur des technologies modernes et recherchées :

Développement frontend : HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, NextJS

: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, NextJS Développement backend : NodeJS, Express, MongoDB

: NodeJS, Express, MongoDB Applications mobiles : React Native

: React Native Outils essentiels : GitHub, Copilot

Au-delà de l'apprentissage des langages de programmation, les étudiants développent un véritable esprit critique et méthodologique, en utilisant les process des meilleures startups et en adoptant les outils les plus performants du secteur.

Les compétences enseignées

Maîtriser les outils de développement

Avant même d'écrire une ligne de code, il est essentiel de savoir utiliser les outils indispensables du développeur :

Un IDE (environnement de développement intégré)

Le terminal

Git et GitHub pour la gestion des versions

Apprentissage des fondamentaux du développement web

La formation développeur web commence par les bases :

Programmation en JavaScript : logique algorithmique, syntaxe, structures de contrôle

: logique algorithmique, syntaxe, structures de contrôle Base de données NoSQL : utilisation de MongoDB, écriture de requêtes CRUD

: utilisation de MongoDB, écriture de requêtes CRUD Qualité du code : principes du Clean Code pour un code clair et efficace

Conception et mise en page des applications

Les étudiants apprennent à structurer et styliser leurs pages web :

HTML : structuration du contenu

: structuration du contenu CSS : responsive design, flexbox, animations

: responsive design, flexbox, animations JavaScript frontend : interactivité et animations dynamiques

Développement d'applications web et mobiles

La formation couvre le développement complet d'une application :

Backend avec Node.js et Express : gestion des requêtes, routes et API

: gestion des requêtes, routes et API Applications réactives avec React et Next.js : composants dynamiques et SSR

: composants dynamiques et SSR Développement mobile avec React Native : création et déploiement sur Android et iOS

Intégration de fonctionnalités avancées

Les étudiants découvrent comment enrichir leurs applications avec :

Utilisation des capteurs natifs (caméra, géolocalisation)

Intégration d'intelligence artificielle avec l'API OpenAI

Développement d'une API de reconnaissance faciale

Gestion de projet et méthodologies agiles

Un bon développeur ne se limite pas au code, il doit aussi savoir organiser son travail :

Versionning avec Git : suivi des évolutions du projet

: suivi des évolutions du projet Prototypage rapide : design sprint et wireframing

: design sprint et wireframing Gestion agile : organisation en sprints, rédaction de user stories

Projet final : développement d'une application en équipe

La dernière phase de la formation développeur web consiste à créer une application web ou mobile en équipe. Ce projet permet d'appliquer toutes les compétences acquises :

Conception UX/UI et wireframing

Développement en suivant les bonnes pratiques

Utilisation de GitHub pour la collaboration

Ce projet est présenté lors du demoday, un événement où chaque équipe expose son application, constituant ainsi la première pièce maîtresse du portfolio professionnel de chaque étudiant.

Un accompagnement vers l'emploi

Une fois la formation terminée, le Career Center accompagne les étudiants dans leur recherche d'emploi :

Coaching personnalisé pour optimiser les entretiens

Amélioration du profil professionnel

Masterclasses pour approfondir certaines compétences

Pendant trois mois, un suivi est assuré pour maximiser les chances d'embauche, facilitant ainsi la transition vers le métier de développeur web.

Pourquoi choisir cette formation ?

Avec plus de 2500 étudiants formés et un taux de placement rapide, cette formation intensive offre :

Un programme complet allant du frontend au backend

au Une expertise en technologies recherchées (JavaScript, React, NodeJS)

Une approche pratique basée sur des projets concrets

basée sur des projets concrets Une forte employabilité dès la sortie

Grâce à un apprentissage structuré et intensif, cette formation est une excellente opportunité pour toute personne souhaitant devenir développeur web fullstack et intégrer rapidement le monde du travail.