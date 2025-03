Chaussures sécurité cuisine, bien choisir pour allier confort, hygiène et protection

Dans le tumulte quotidien des cuisines professionnelles, chaque détail compte pour assurer un environnement de travail sécurisé et efficace. Le choix des chaussures de cuisine ne fait pas exception. Plus qu'un simple accessoire, elles sont un équipement de protection individuelle essentiel pour tous les professionnels de la restauration. Entre normes de sécurité, confort de port, résistance aux environnements extrêmes et contraintes d'hygiène, les critères à prendre en compte sont nombreux. Alors, comment bien choisir ses chaussures de sécurité pour la cuisine ? Quelles sont les formes, les matières, les normes à respecter ? Et à quel prix ? Ce guide complet vous dit tout.

Pourquoi porter des chaussures de sécurité en cuisine ?

La cuisine est un espace où cohabitent chaleur intense, surfaces glissantes, ustensiles lourds et liquides brûlants. Porter des chaussures de sécurité adaptées est donc une nécessité, non seulement pour se protéger des accidents mais aussi pour garantir un confort durable sur de longues heures de service. Les modèles professionnels sont dotés de semelles antidérapantes performantes qui réduisent les risques de chutes, même sur des sols gras ou humides. Certains modèles disposent également d'une coque de protection pour prévenir les blessures dues à la chute d'objets.

Mais au-delà de la sécurité physique, ces chaussures répondent aussi à des exigences d'hygiène. En portant des chaussures exclusivement réservées à la cuisine, les professionnels limitent la propagation des germes et des bactéries venant de l'extérieur. C'est une barrière supplémentaire contre la contamination croisée, souvent négligée.

Il est donc vivement recommandé de porter des chaussures conformes à la norme EN 20345 (coquées) ou, au minimum, à la norme EN 20347 (non coquées mais antidérapantes), selon les exigences du poste et de l'établissement.

Les différentes formes de chaussures de cuisine

Mocassins, sabots ou baskets de cuisine : quelle forme choisir ?

Chaque professionnel a ses préférences en matière de forme. Les mocassins de cuisine sont les plus répandus. Fermés, sans lacets, faciles à nettoyer, ils limitent l'infiltration de liquides et respectent les contraintes d'hygiène. Leur design épuré les rend compatibles avec les normes de nombreux établissements.

Les sabots de cuisine, ouverts à l'arrière, offrent une grande liberté de mouvement. Très respirants, ils sont souvent appréciés pour leur facilité d'enfilage. En revanche, ils offrent une protection moindre contre les liquides chauds et les chocs, sauf s'ils sont coqués et normés Sb.

De plus en plus populaires, les baskets de cuisine combinent modernité, maintien et amorti. Elles séduisent notamment les jeunes professionnels pour leur look contemporain et leur confort proche des chaussures de sport. Certains modèles sont même conçus avec des matériaux techniques de haute performance.

Les normes à connaître pour faire le bon choix

En cuisine, le choix d'une chaussure de sécurité repose sur des normes strictes qui garantissent leur efficacité. Voici les principales à connaître :

EN 20345 : chaussures coquées, souvent normées S2 ou S3 selon leur niveau de résistance à l'eau ou aux perforations.

: chaussures coquées, souvent normées S2 ou S3 selon leur niveau de résistance à l'eau ou aux perforations. S2 SRC : modèle étanche, antidérapant, parfait pour les cuisines traditionnelles.

: modèle étanche, antidérapant, parfait pour les cuisines traditionnelles. S3 : modèle avec semelle anti-perforation, adapté à certains environnements à risques.

: modèle avec semelle anti-perforation, adapté à certains environnements à risques. EN 20347 : chaussures sans coque mais avec des semelles antidérapantes et un bon niveau de confort.

Les bottes agroalimentaires, souvent utilisées en industrie ou en poissonnerie, sont quant à elles normées S4 ou S5 et offrent une étanchéité totale.

Les matériaux à privilégier pour hygiène, confort et durabilité

Microfibre ou cuir : comment choisir ?

Le choix de la matière est fondamental pour l'hygiène et la longévité des chaussures. La microfibre est plébiscitée pour sa légèreté, sa respirabilité et sa facilité d'entretien. Elle est souvent lavable en machine, ce qui constitue un vrai plus pour les métiers soumis à des normes sanitaires strictes.

Le cuir, de son côté, séduit par sa robustesse naturelle, sa souplesse et son caractère hydrofuge. Bien entretenu, il est extrêmement durable et respirant. Certains modèles en cuir enduit cumulent les avantages : peu d'entretien et très bonne tenue dans le temps. C'est souvent le choix privilégié pour les chefs qui souhaitent allier confort et élégance.

Semelles et confort au quotidien

Le confort repose sur plusieurs éléments : une semelle de propreté anatomique, de préférence amovible, qui permet d'intégrer des semelles orthopédiques si besoin. Une semelle intermédiaire anti-fatigue est aussi un vrai plus, surtout pour les longues journées en station debout. Enfin, la semelle d'usure doit offrir une excellente adhérence et résister aux produits dégraissants.

La respirabilité est également essentielle dans un environnement chaud et humide. Une tige bien conçue, associée à des matériaux techniques, garantit un pied au sec, même en plein coup de feu.

Combien coûtent des chaussures de cuisine professionnelles ?

Le prix varie en fonction de la marque, des matériaux, des technologies intégrées et des normes respectées. Comptez :

Environ 25 € HT pour une entrée de gamme correcte, sans coque mais antidérapante.

pour une entrée de gamme correcte, sans coque mais antidérapante. Entre 40 € et 60 € HT pour une chaussure de cuisine coquée, normée EN 20345, avec bon confort et durabilité.

pour une chaussure de cuisine coquée, normée EN 20345, avec bon confort et durabilité. Au-delà de 70 € pour les modèles haut de gamme en cuir ou dotés de semelles techniques spécifiques.

Pour un établissement, il est judicieux de considérer cet achat comme un investissement dans la sécurité et la performance de ses équipes.

Les cas particuliers : restauration rapide, agroalimentaire et visiteurs

Dans les chaînes de restauration rapide où le turn-over est élevé, on privilégie souvent les surchaussures de sécurité : elles se portent par-dessus des chaussures classiques, sont antidérapantes, parfois coquées, et évitent un renouvellement coûteux de l'équipement individuel.

Dans l'agroalimentaire, les bottes blanches ou bleues sont privilégiées. Étanches, facilement lavables, elles répondent aux normes SB, S4 ou S5. Leur utilisation est fréquente dans les ateliers de production, zones de nettoyage ou poissonneries, où l'humidité est omniprésente.

Allier style et sécurité : est-ce possible ?

Oui ! De nombreux fabricants développent désormais des modèles stylés, discrets et modernes, adaptés aux chefs souhaitant une tenue harmonieuse. Que ce soit en basket de cuisine sobre, en mocassin épuré ou en cuir noir élégant, vous pouvez composer une tenue professionnelle cohérente avec vos vestes, pantalons et accessoires de cuisine.

Chez Bragard, par exemple, la gamme de chaussures de cuisine s'inscrit dans cette démarche : sécurité, confort, hygiène et style s'y conjuguent pour répondre aux exigences des professionnels les plus exigeants.

Pour finir

Le choix de vos chaussures de sécurité en cuisine n'est pas à prendre à la légère. Confort, protection, hygiène, esthétique et conformité aux normes sont les piliers d'un bon équipement. En choisissant des chaussures adaptées à votre environnement de travail, vous améliorez votre quotidien, réduisez les risques d'accident et optimisez vos performances. Qu'il s'agisse de mocassins, de sabots ou de baskets coquées, il existe forcément un modèle fait pour vous.

Pour aller plus loin, pensez à consulter les normes ISO en vigueur sur les chaussures de sécurité via le site du gouvernement.