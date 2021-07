Quels sont les effets du CBD ?

Plus de 60 % des utilisateurs de CBD le prenaient pour lutter contre l’anxiété, selon une enquête menée auprès de 5 000 personnes. Est-ce que ça aide ?

L’industrie du CBD est florissante et, selon des projections prudentes, elle devrait atteindre 16 milliards d’euros en Europe d’ici 2025. L’extrait végétal est déjà ajouté aux aliments, aux cure-dents et aux sprays pour l’haleine. Plus de 60 % des utilisateurs de CBD l’ont pris pour lutter contre l’anxiété, selon une enquête menée auprès de 5 000 personnes aux USA. Les douleurs chroniques, l’insomnie et la dépression suivent derrière.

Le cannabidiol, ou CBD, est l’enfant moins connu de la plante cannabis sativa ; son frère plus célèbre, le tétrahydrocannabinol, ou THC, est l’ingrédient actif de l’herbe qui fait planer les consommateurs. Trouvant ses racines en Asie centrale, la plante aurait été utilisée pour la première fois à des fins médicinales - ou rituelles - vers 750 avant J.-C., mais d’autres estimations existent également.

Le cannabidiol et le THC ne sont que deux des plus de 100 cannabinoïdes de la plante. Le THC est psychoactif, tandis que le CBD peut l’être ou non, ce qui fait l’objet d’un débat. Le THC peut augmenter l’anxiété ; on ne sait pas exactement quel effet le CBD a, le cas échéant, pour la réduire. Le THC peut entraîner une dépendance et un état de manque ; le CBD fait l’objet d’études pour aider les personnes en voie de rétablissement.

Le cannabis contenant 0,3 % ou moins de THC est le chanvre.

Quelles sont les effets ?

Le CBD est présenté comme un moyen de soulager l’anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. Il est également commercialisé pour favoriser le sommeil. La popularité du CBD s’explique en partie par le fait qu’il est censé être "non psychoactif" et que les consommateurs peuvent bénéficier des bienfaits de la plante sans être sous l’emprise de la drogue (ou sans avoir envie de manger une pizza à minuit).

Tout comme les plants de chanvre poussent à travers l’Europe, le marketing fait de même. Des huiles et des sprays nasaux aux sucettes et aux suppositoires, il semble qu’aucun endroit ne soit trop sacré pour le CBD.

Le CBD est-il efficace ?

Il est prometteur dans de nombreux domaines thérapeutiques, car il est relativement sûr.

Il y a quelques années, l’agence de santé a approuvé le chanvrex, un extrait purifié de CBD, pour traiter les troubles épileptiques rares chez les patients âgés de 2 ans ou plus, après trois essais cliniques randomisés, en double aveugle et contrôlés par placebo, menés auprès de 516 patients, qui ont montré que le médicament, pris avec d’autres médicaments, contribuait à réduire les crises. Ce type d’étude, qui constitue la norme d’excellence en médecine, consiste à répartir les participants par hasard, sans que le sujet ni l’investigateur ne sachent quel groupe prend le placebo ou le médicament.

Bien que l’on puisse espérer traiter d’autres maladies avec cet extrait végétal, Chanvrex reste le seul médicament dérivé du CBD approuvé par le ministère de la santé. La plupart des recherches sur le cannabidiol ont été menées sur des animaux, et sa popularité actuelle a dépassé la science.

Le CBD aide-t-il l’anxiété et le TSPT ?

Pour les étudiants souffrant d’anxiété sociale généralisée, un exposé de quatre minutes, avec un minimum de temps pour le préparer, peut être débilitant. Pourtant, une petite expérience publiée dans la revue Neuropsychopharmacology a révélé que le CBD semblait réduire la nervosité et les troubles cognitifs chez les patients souffrant d’anxiété sociale lors d’une tâche de prise de parole en public simulée.

Cependant, une étude en double aveugle a révélé que des volontaires sains à qui l’on avait administré du CBD n’avaient que peu ou pas de changement dans leur réaction émotionnelle à des images ou des mots désagréables, par rapport au groupe placebo.

De nombreux soldats américains rentrent chez eux hantés par la guerre et le TSPT (trouble de stress post-traumatique) et évitent souvent certaines activités, certains lieux ou certaines personnes associés à leurs événements traumatiques. Le ministère des Anciens combattants des USA finance sa première étude sur le CBD, en le jumelant à une psychothérapie.

Le CBD favorise-t-il le sommeil et la dépression ?

Le CBD peut être prometteur comme aide au sommeil ; l’un des effets secondaires des essais sur le Chanvrex pour l’épilepsie était la somnolence.

Mais il se peut que les effets secondaires pourraient être dus à une interaction avec d’autres médicaments que les enfants prenaient pour contrôler leurs crises. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’essai randomisé, contrôlé par placebo et en double aveugle (la norme d’excellence) sur les troubles du sommeil et le CBD.

Un examen récent des dossiers de 72 patients psychiatriques traités au CBD a révélé que l’anxiété s’améliorait, mais pas le sommeil.

Le sommeil peut être perturbé pour de nombreuses raisons, dont la dépression. Selon une étude, des rongeurs semblent mieux s’adapter à des conditions stressantes et présentent un comportement moins dépressif après avoir pris du CBD. Étonnamment, le CBD semble agir plus rapidement que les antidépresseurs classiques. Bien sûr, il est difficile de détecter la dépression chez les animaux, mais les études suggèrent que dans les modèles d’exposition au stress chronique, les souris et les rats traités au CBD étaient plus résistants.

Mais en l’absence d’essais cliniques sur des humains, les psychologues affirment que l’effet du CBD sur la dépression reste une hypothèse, et non un traitement fondé sur des preuves.

Le CBD est-il nocif ?

Les effets secondaires de l’essai Chanvrex comprenaient la diarrhée, la somnolence, la fatigue, la faiblesse, les éruptions cutanées, la diminution de l’appétit et l’élévation des enzymes hépatiques. En outre, on ne sait toujours pas quelle quantité de médicament on peut consommer en toute sécurité par jour, voire pendant la grossesse.

Certains produits à base de CBD peuvent contenir des surprises non désirées. Des toxicologues aux USA ont examiné neuf e-liquides annoncés comme étant des extraits de CBD 100 % naturels. Ils en ont trouvé un contenant du dextrométhorphane, ou DXM, utilisé dans les médicaments contre la toux et considéré comme créant une dépendance en cas d’abus, et quatre contenant un cannabinoïde synthétique, parfois appelé Spice, qui peut provoquer de l’anxiété, une psychose, une tachycardie et la mort.

Des recherches antérieures ont montré que moins d’un tiers des 84 produits étudiés contenaient la quantité de CBD indiquée sur leur étiquette. Certains utilisateurs de CBD ont également échoué à des tests de dépistage de drogues lorsque le produit contenait plus de THC qu’indiqué. En 2020 aux USA (où l’on a beaucoup plus de données disponibles), 1 090 personnes ont contacté des centres antipoison au sujet du CBD, selon l’Association américaine des centres antipoison. On estime que plus d’un tiers d’entre elles ont reçu des soins médicaux et que 46 ont été admises dans une unité de soins intensifs, peut-être en raison d’une exposition à d’autres produits ou d’interactions médicamenteuses.

Le CBD est-il une arnaque ou non ?

Quelques gouttes d’huile de CBD dans un moka ou un smoothie ne sont pas susceptibles de faire quoi que ce soit, affirment les chercheurs. Selon les médecins, une autre force pourrait être à l’origine de la sensation de bien-être ressentie par les gens : l’effet placebo. C’est le cas lorsqu’une personne croit qu’un médicament fonctionne et que ses symptômes semblent s’améliorer.

Le CBD n’est pas une escroquerie, a déclaré Yasmin Hurd, directeur de l’Addiction Institute du Mount Sinai à New York, qui a mené une étude en double aveugle sur 42 héroïnomanes en voie de guérison et a constaté que le CBD réduisait à la fois l’état de manque et l’anxiété liée aux signaux, deux phénomènes qui peuvent inciter les gens à reprendre leur consommation. "Il a une valeur médicinale potentielle, mais quand on en met dans le mascara et dans les tampons ... pour moi, c’est une escroquerie".