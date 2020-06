Couples et déconfinement

Le déconfinement a pu exacerber les problèmes de couples. Cette période toute particulière peut fragiliser certains couples et certaines familles. Durant le confinement, la promiscuité, l’angoisse et les incertitudes de l’avenir, les relations difficiles ont pu exacerber les difficultés au sein du couple ou avec les enfants.

La période de déconfinement qui va durer plusieurs mois est le moment de faire le point et de résoudre rapidement les difficultés rencontrées. Le conseil conjugal et le conseil familial permet de faire face à ces difficultés, de les comprendre, d’essayer de les résoudre et de trouver un nouveau chemin de vivre ensemble. Il est important de ne pas laisser perdurer ces difficultés afin de retrouver une sérénité pour soi-même et pour la famille.

La thérapeute Isabelle Allavoine est une conseillère conjugale et familiale, qui propose son aide aux couples mais également aux pères ou mères en solo et aux autres membres de la famille.