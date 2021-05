Quelles sont les cryptomonnaies plus ecologiques que Bitcoin (...)

Le bitcoin a chuté de plus de 10% après que Elon Musk a tweeté sa décision de suspendre son utilisation mercredi 12 mai, moins de deux mois après que Tesla a commencé à accepter la plus importante cryptomonnaie du monde pour le paiement. D’autres crypto-monnaies, dont l’ethereum, ont également chuté avant de regagner un peu de terrain dans les échanges, en Asie principalement. L’utilisation du bitcoin pour acheter les véhicules électriques de Tesla avait mis en évidence une dichotomie entre la réputation de Musk en tant qu’écologiste et l’utilisation de sa popularité et de sa stature en tant que l’une des personnes les plus riches du monde pour soutenir les crypto-monnaies.

Tesla n’acceptera plus le Bitcoin

Tesla Inc n’acceptera plus les bitcoins pour l’achat de voitures, a déclaré mercredi son directeur général Elon Musk, invoquant des préoccupations environnementales de longue date pour justifier un revirement rapide de la position de l’entreprise sur la crypto-monnaie.

Certains investisseurs de Tesla, ainsi que des écologistes, se sont montrés de plus en plus critiques à l’égard de la façon dont le bitcoin est "miné" en utilisant de grandes quantités d’électricité générées par des combustibles fossiles.

Elon Musk a donc déclaré mercredi 12 mai qu’il soutenait cette préoccupation environnementale, en particulier l’utilisation du "charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles".

Avec l’avènement de l’extinction de masse auto-induite sur nous, il est rentable de jeter un coup d’œil à de meilleures cryptomonnaies, plus orientées vers l’environnement. L’environnement est un sujet brûlant dans le monde des crypto-monnaies depuis que les gens ont commencé à mesurer l’énergie utilisée par le réseau Bitcoin.

Existe-t-il des crypto-monnaies qui ont été conçues dès le départ pour être respectueuses de l’environnement ? Il y en a certainement, et il y en aura probablement d’autres à venir. Dans cet article, nous allons examiner un certain nombre de crypto-monnaies, ainsi que l’hypothétique "Carbon Coin".

Qu’est-ce que Carbon Coin ?

L’idée derrière le Carbon Coin est qu’il peut y avoir une crypto-monnaie attachée à des actions qui maintiennent le carbone dans le sol, qui soient donc neutre en émissions toxiques. Le principe de base est que le dioxyde de carbone est la principale cause du réchauffement de la planète. L’abandon des combustibles fossiles a réduit la vitesse à laquelle nous nous dirigeons vers l’emballement des gaz à effet de serre. Une cryptomonnaie en carbone neutre inciterait directement les gens à modifier leurs comportements peu respectueux de l’environnement. Si ce n’est que pour un gain personnel, les gens pourraient être motivés à devenir plus conscients des problèmes environnementaux.

Pour l’instant, la cryptomonnaie carbone neutre n’est encore qu’une idée, mais cela étant il existe des crypto-monnaies bien moins polluantes que le Bitcoin, bien plus écologiques.

Les alternatives écologiques à Bitcoin

EcoCoin

L’EcoCoin est une cryptomonnaie qui correspond assez bien à la définition du carbon coin donnée ci-dessus. Le projet vise à récompenser les actions qui améliorent l’environnement. L’objectif est de devenir une monnaie numérique mondiale. C’est une idée merveilleuse à première vue, mais j’aime examiner tout nouveau projet sous l’angle du pragmatisme. L’un des problèmes que l’EcoCoin devra résoudre pour que son projet soit un succès est le problème Oracle (relier le monde réel aux blockchains). Ce n’est pas un problème propre à EcoCoin, de nombreux projets de blockchain sont confrontés à ce problème présenté de différentes manières.

ChainLink est un projet basé sur Ethereum qui vise à résoudre ce problème en garantissant la véracité des données utilisées dans les systèmes basés sur la blockchain. Si EcoCoin souhaite plus de coins et les donner aux utilisateurs qui accomplissent de bonnes actions, il doit savoir avec 100% de certitude que "l’événement écologique" a réellement eu lieu. Dans le cas contraire, des pirates informatiques pourraient détourner le système et ruiner la crypto. Existe-t-il donc une crypto-monnaie qui intègre l’oracle ?

Pour info, dans la technologie blockchain, un Oracle est une source d'informations qui permet d'intégrer des variables issues du monde réel dans des contrats intelligents.

Cardano (ADA)

Cardano est un projet qui incarne plusieurs des caractéristiques que nous aimerions voir dans une cryptomonnaie écologique.

Pour commencer, le principal moteur de Cardano est un algorithme appelé "Proof of Stake". Il s’agit d’une méthode permettant d’atteindre un consensus sur l’ensemble du réseau, qui consomme beaucoup moins d’énergie que la "preuve de travail" (Proof of Work) de Bitcoin. Cardano est une plateforme de jetons (tokens), comme Ethereum, mais sans le superflu.

En théorie, Cardano sera capable de s’adapter à la demande d’une population mondiale sans compromettre la vitesse ou l’efficacité. Pour couronner le tout, de grands acteurs tels que Wolfram Alpha prévoient de construire des systèmes d’oracalisation d’avant-garde pour Cardano.

SolarCoin

Voici SolarCoin, un projet qui émet 1 Solarcoin pour chaque Mégawattheure généré par la technologie solaire. La raison pour laquelle j’aime ce projet est qu’il a oracalisé la création de nouveaux jetons.

Le processus implique le téléchargement de documents papier prouvant que vous avez produit cette énergie. À terme, je vois des dispositifs intégrés de l’Internet des objets directement reliés aux panneaux solaires. Le problème de la manipulation de ces appareils par des personnes existe toujours, mais je suis convaincu que les innovations en pourront régler ce problème à l’avenir.

BitGreen (BITG)

BitGreen a été fondé fin 2017 en réponse à l’impact environnemental du bitcoin. Il s’agit d’une initiative communautaire et d’une alternative économe en énergie aux crypto-monnaies à consensus par preuve de travail. La société a créé une fondation à but non lucratif pour superviser la maintenance du projet BitGreen.

BitGreen est destiné à encourager les actions écologiques, les utilisateurs pouvant gagner des BITG, par exemple en faisant du covoiturage sur une application de covoiturage, en achetant du café durable et en faisant du bénévolat. Vous pouvez également gagner des BITG en "jalonnant", en utilisant un portefeuille de bureau ou en construisant un masternode.

BitGreen utilise un algorithme de preuve d’enjeu à faible consommation d’énergie avec segwit et des masternodes déterministes dans le cadre de son protocole propriétaire.

BitGreen peut être dépensé en biens et services par l’intermédiaire des partenaires de BitGreen ou échangé sur les bourses ProBit Exchange, Mercatox, STEX et Crex24.

Stellar (XLM)

Le réseau Stellar a été lancé en 2014 (en se séparant de Ripple) dans le but de combler le fossé entre les institutions financières traditionnelles et les monnaies numériques. Stellar ne fait pas payer les institutions ou les particuliers pour l’utilisation du réseau et est de plus en plus considéré comme une alternative sérieuse à PayPal car il permet des transactions plus rapides, plus faciles et plus rentables entre les actifs et les frontières.

Stellar est exploité par la Stellar Development Foundation, une organisation à but non lucratif. Elle a démarré grâce à un financement de Stripe (la start-up spécialisée dans les paiements), ainsi qu’à des dons de BlackRock, Google et FastForward. Les dons publics déductibles d’impôts financent les coûts d’exploitation du réseau. Le plafonnement du marché des Lumens et la suppression de la norme d’inflation montrent que la SDF cherche à maintenir un réseau qui permet des paiements transfrontaliers faciles, accessibles et peu coûteux plutôt qu’à faire de l’argent rapidement avec des gains massifs du prix des Lumens.

Le réseau a également suscité l’engagement sérieux d’IBM et de Deloitte, ainsi que d’institutions bancaires au Nigeria, aux Philippines, en Inde, en France, dans le Pacifique Sud et, plus récemment, en Ukraine. Cela donne vie à la vision du FSD, qui consiste à "libérer le potentiel économique mondial en rendant l’argent plus fluide, les marchés plus ouverts et les gens plus autonomes". Stellar a été le premier grand livre des technologies distribuées à recevoir la certification de conformité à la charia.

Ripple (XRP)

Ripple existe depuis 2012 en tant que plateforme privée qui constitue un système de vote reposant sur des validateurs dans le monde entier. XRP n’est pas une monnaie en soi. Il s’agit plutôt d’un jeton pré-miné utilisé pour combler les transferts d’actifs, le réseau étant capable de gérer plus de 1500 transactions par seconde.

Ripple utilise l’algorithme de consensus du protocole Ripple (RPCA), ce qui signifie qu’au moins 80 % des validateurs mondiaux du réseau doivent approuver une transaction avant qu’elle ne soit ajoutée au grand livre XRP. Le résultat est un réseau sécurisé et efficace qui permet aux utilisateurs de déplacer de l’argent entre les devises avec une relative facilité, peu de frais et une grande rapidité (environ 3 à 5 secondes par transaction !).

Nano (NANO)

Nano est gratuit, rapide et utilise beaucoup moins d’énergie que le Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies. Il existe depuis fin 2015 et a une empreinte carbone relativement faible même maintenant. Elle est également évolutive et légère car elle ne repose pas sur le minage.

Nano utilise la technologie de treillis de blocs, qui est économe en énergie. Digiconomist estime que, par rapport à 950 kWh pour chaque transaction Bitcoin, Nano n’utilise que 0,112 Wh. Il repose toujours sur un mécanisme de preuve de travail, mais le treillis de blocs va au-delà de la blockchain pour créer une chaîne de comptes pour chaque utilisateur du réseau. La plateforme Nano utilise un système appelé Open Representative Voting (ORV), dans lequel les titulaires de compte votent pour le représentant qu’ils ont choisi, qui travaille ensuite à la confirmation sécurisée des blocs de transactions.

Sur la plateforme Nano, les comptes des utilisateurs peuvent être mis à jour de manière asynchrone, sans qu’il soit nécessaire d’impliquer une blockchain linéaire entière comme c’est le cas avec le Bitcoin et d’autres. Au lieu de la concurrence et des retards, Nano n’implique donc que les chaînes de comptes de l’émetteur et du récepteur et peut traiter jusqu’à 125 transactions par seconde.

TRON (TRX)

Basée à Singapour, TRON est une organisation à but non lucratif et une blockchain publique prenant en charge presque tous les langages de programmation. La plateforme peer-to-peer permet aux créateurs de partager des applications directement sur la blockchain, ce qui rend l’ensemble du processus plus économe en énergie.

TRON fonctionne en utilisant une gouvernance décentralisée basée sur un modèle à deux niveaux de super représentants (SR) et de super représentants partenaires, chaque compte pouvant devenir un SR et voter pour les SR.

La monnaie TRON, Tronix, est pré-minée et peut être échangée sur Binance et d’autres bourses. De grands projets sont en cours pour l’avenir de TRON, notamment son utilisation pour créer des plateformes de jeux décentralisées.

Power Ledger

Ce projet doit devenir une réalité une bourse d’échange d’énergie P2P. Tiré directement du site Web de PowerLedger, la crypto Power Ledger est le système d’exploitation des nouveaux marchés de l’énergie. L’idée est que chaque individu produit de l’électricité dans sa maison, dans ses bureaux ...

S’ils produisent un excédent d’électricité, ils devraient pouvoir le vendre immédiatement au réseau. Pour cela, il faudrait que nos réseaux électriques soient "intelligents", c’est-à-dire qu’ils soient auto-équilibrés et autorégulés. Lorsque je vends du POWR sur le marché, un changement correspondant de la réalité physique doit se produire. Il s’agit d’une oraclisation de niveau supérieur, mais je pense que nous finirons par vivre dans un monde où cela sera la réalité.

Pourquoi le Bitcoin n’est pas respectueux de l’environnement ?

La dernière cryptomonnaie de la liste est en fait le bitcoin. Il y a une tonne de controverse sur les besoins énergétiques massifs pour faire fonctionner le Bitcoin. Mon intention ici est d’exposer les arguments des deux côtés pour expliquer pourquoi Bitcoin est, ou n’est pas, respectueux de l’environnement. La conclusion à laquelle vous parviendrez est soit que Bitcoin est le plus grand gaspillage d’énergie de tous les temps, soit que Bitcoin conduira à une révolution énergétique verte comme nous n’en avons jamais vue.

Bitcoin est mauvais pour l’environnement

Le fonctionnement de Bitcoin nécessite des quantités toujours plus importantes d’électricité. Il existe une corrélation entre la quantité d’énergie utilisée par le réseau et le prix du bitcoin. Il se pourrait que la quantité d’électricité nécessaire au fonctionnement du réseau continue d’augmenter à mesure que le prix du bitcoin augmente. À moins que le prix du bitcoin ne baisse ou que nous arrêtions complètement de faire fonctionner le bitcoin, nous continuerons à dépenser des quantités d’électricité considérables pour faire fonctionner le bitcoin.

Le bitcoin fonctionne selon un algorithme "winner takes all" qui ne récompense qu’un seul ordinateur à chaque fois qu’un bloc est produit. C’est le fléau de l’argument contre l’efficacité énergétique du mécanisme de consensus Proof of Work de Bitcoin. Cela signifie que des millions d’ordinateurs s’affrontent pour extraire un bloc (résoudre un problème difficile) toutes les 10 minutes. Seul un ordinateur peut effectivement réclamer la récompense. Les autres ordinateurs du réseau doivent alors repartir de zéro pour extraire le bloc suivant. Cela crée un paradigme de "non progression" où l’énergie utilisée dans le bloc précédent ne peut pas être reportée dans le bloc suivant.

Le bitcoin conduira à une révolution énergétique verte

Il est utile de comprendre que les mineurs les plus rentables au monde sont ceux qui paient le moins d’énergie. Plus le coût de l’énergie est faible, plus le bénéfice du minage de Bitcoin est élevé. Il va de soi que les sociétés de minage de bitcoins recherchent les sources d’électricité les moins chères afin d’alimenter leurs opérations.

La forme d’énergie la moins chère se présente généralement sous la forme d’une énergie qui serait autrement rejetée dans le sol. L’électricité doit être surproduite afin de répondre aux pics de demande sur les réseaux électriques. L’excédent d’électricité est parfois recyclé dans le système, mais il est généralement déchargé dans le sol. Il s’agit d’une énergie qui a été exploitée, mais pas utilisée. Les producteurs de cette énergie subiront une perte absolue à moins qu’ils ne trouvent un acheteur. Les mineurs de bitcoins sont prêts à acheter cette électricité, pour autant qu’ils puissent placer une opération de minage de bitcoins à côté de la ferme énergétique.

L’infrastructure est l’un des facteurs qui dissuadent de construire des projets d’énergie verte comme les barrages hydroélectriques et les parcs solaires ou éoliens. L’acheminement de l’énergie jusqu’à sa destination coûte beaucoup d’argent. Les sources d’énergie verte abondantes ne sont pas toujours situées à proximité des villes. Les mineurs de bitcoins peuvent contribuer à subventionner les coûts du projet en rendant le projet d’énergie verte immédiatement viable. Dès que la source est prête à être exploitée, les mineurs de bitcoins peuvent être activés. Comme vous pouvez le constater, Bitcoin nous permet d’utiliser de l’énergie qui serait autrement gaspillée et nous incite à entreprendre de nouveaux projets d’énergie verte.

Toutes les crypto-monnaies sont meilleures que l’argent liquide

Si nous prenons un peu de recul par rapport aux crypto-monnaies, nous nous rendons compte de quelque chose de choquant à propos de l’argent liquide. Il est fait de coton et d’encre. Il faut faire tourner des presses à imprimer pour le produire, et il doit être remplacé tous les 18 mois en raison de son usure.

L’argent liquide, le cash, est généralement confiné pour n’avoir de valeur que dans les frontières où il a été produit. Enfin, l’argent liquide - ou plus largement le dollar américain - est la monnaie actuellement utilisée dans le commerce international. Ceux qui détiennent du cash influencent largement l’orientation de notre technologie et de nos économies. Si la part mondiale de la valeur passe à être mesurée en bitcoin (ou toute autre pièce verte), une toute nouvelle classe d’individus fortunés apparaîtra et façonnera l’avenir. Une classe où l’argent ne connaît pas de frontières, et où l’argent est investi dans l’avenir de la planète, plutôt que dans l’état actuel de leurs comptes bancaires.

Observons les mythes autour du Bitcoin

L’extraction du bitcoin devient plus efficace

Les émissions de carbone du bitcoin ne sont pas le seul vilain secret du réseau. En 2011, les mineurs concurrents pouvaient gagner le bingo avec un ordinateur portable moyen. Aujourd’hui, les opérations viables nécessitent d’investir dans des entrepôts remplis de matériel spécialisé connu sous le nom d’Application Specific Integrated Circuits (ASIC).

Comme la majorité des coûts de l’exploitation minière provient de l’énergie nécessaire au fonctionnement de ces unités, les mineurs de bitcoins veillent toujours à utiliser les moins chers. Pour éviter le gaspillage d’énergie, la course mondiale aux armements pour le bitcoin exige que les ASIC soient remplacés chaque année par des modèles plus récents et plus efficaces.

Les ASIC ne peuvent pas être facilement réutilisés pour le calcul général. Les unités redondantes créent environ 11 500 tonnes de déchets électroniques dangereux chaque année, dont une grande partie est déversée dans les villes du Sud.

Le bitcoin encourage les investissements dans les énergies propres

Les centrales hydroélectriques chinoises sont des lieux de prédilection pour l’extraction de bitcoins. Alors que la Chine réprime ce secteur, 61 % de l’extraction de bitcoins est alimentée par des combustibles fossiles.

En Australie, le charbon bon marché a trouvé de nouveaux acheteurs grâce au bitcoin, car des mines de charbon autrefois inutilisées sont rouvertes pour alimenter l’exploitation minière. Les mineurs sont prêts à se déplacer n’importe où pour de l’énergie résiduelle, ce qui augmente la rentabilité du gaz naturel en Sibérie et soutient les forages pétroliers au Texas.

Dans le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo, les mineurs de bitcoins bénéficient d’un accès privilégié à une énergie propre et bon marché produite par une centrale hydroélectrique financée par l’UE. Cette centrale a été conçue pour aider la population locale à trouver d’autres moyens de subsistance que le braconnage et à ne plus avoir recours au bois de chauffe dans les parcs. Les mineurs de bitcoins emploient des armées de serveurs informatiques, pas les anciens combattants que la centrale pourrait aider.

Le bitcoin remplace le besoin d’extraction de l’or

L’extraction de l’or est l’une des industries les plus destructrices au monde. À l’origine, le bitcoin était conçu comme un substitut numérique à l’or, qui était également un moyen d’échange déflationniste, capable de rendre superflus les banques et les organismes de réglementation gaspilleurs.

Mais pour de nombreux investisseurs institutionnels, l’or est acheté pour se couvrir contre la volatilité du bitcoin. Tesla a versé 1,5 milliard de dollars US dans le bitcoin, mais a également déclaré un intérêt pour l’or. Alors que le bitcoin connaît actuellement des sommets historiques, l’or a atteint l’un des siens en 2020.

Le bitcoin n’a pas non plus supplanté les institutions financières traditionnelles. Les grandes banques rivalisent pour devenir très riches grâce à lui.

Les entreprises stimuleront le marché du "bitcoin vert"

Certains affirment que les investisseurs institutionnels peuvent rendre le bitcoin vert. Selon le fondateur du groupe de réflexion suisse sur les crypto-monnaies 2B4CH, si des investisseurs comme Tesla font grimper les prix, ils seront davantage incités à investir dans des sources d’énergie renouvelables pour l’extraction du bitcoin. Mais les mineurs utiliseront toujours l’option la moins chère pour maximiser leur rendement. Il n’est pas possible d’attribuer des récompenses supplémentaires aux mineurs utilisant des énergies renouvelables, car il est difficile de savoir exactement quels mineurs de bitcoins utilisent ces énergies.

Malheureusement, il n’existe peut-être actuellement aucun véritable "bitcoin vert"

Toutes les crypto-monnaies ne sont pas aussi énergivores que le bitcoin. Il existe des alternatives à la Proof of Work. Le deuxième plus grand projet de blockchain, ethereum fait différemment comme nous l’avons vu plus haut, utilisant un nouveau système qui est censé supprimer le besoin de mineurs de données et de mises à jour matérielles perpétuelles. Les bitcoins sont écologiquement sales, mais le fait de le signaler aux investisseurs potentiels ne devrait pas signifier que l’on jette le bébé blockchain avec l’eau du bain du bitcoin.

Elon Musk et la position de Tesla

Tesla a révélé en février qu’elle avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins, avant de les accepter comme paiement pour les voitures en mars, ce qui a entraîné une hausse d’environ 20 % de la crypto-monnaie.

Tesla conservera ses avoirs en bitcoins, avec l’intention d’utiliser la crypto-monnaie dès que l’exploitation minière passera à des sources d’énergie plus durables, a déclaré M. Musk.

Le bitcoin est créé lorsque des ordinateurs très puissants se mesurent à d’autres machines pour résoudre des énigmes mathématiques complexes, un processus à forte intensité énergétique qui, à l’heure actuelle, repose souvent sur l’électricité produite à partir de combustibles fossiles, notamment le charbon.

Au rythme actuel, ce "minage" de bitcoins dévore environ la même quantité d’énergie annuelle que les Pays-Bas en 2019, selon les dernières données disponibles de l’Université de Cambridge et de l’Agence internationale de l’énergie.

Les analystes ont déclaré que la volte-face de Musk était inévitable.

"L’impact environnemental de l’extraction de bitcoins était l’un des plus grands risques pour l’ensemble du marché des crypto-monnaies", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez la société de négoce de devises OANDA.

Le rôle de la Chine

La domination des mineurs de bitcoins chinois et le manque de motivation pour échanger des combustibles fossiles bon marché contre des énergies renouvelables plus coûteuses pourraient signifier qu’il y a peu de solutions rapides au problème des émissions de la crypto-monnaie.

Selon les données du Centre for Alternative Finance de l’université de Cambridge, les mineurs chinois représentent environ 70 % de la production de bitcoins. Ils ont tendance à utiliser des énergies renouvelables - principalement l’hydroélectricité - pendant les mois d’été pluvieux, mais des combustibles fossiles - principalement le charbon - pendant le reste de l’année.

Des fonctionnaires de Pékin effectuent un contrôle des centres de données impliqués dans l’extraction de crypto-monnaies pour mieux comprendre leur impact sur la consommation d’énergie, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

En théorie, les sociétés d’analyse de la blockchain affirment qu’il est possible de suivre la source du bitcoin, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une prime pour le bitcoin vert.

M. Musk a été l’un des partisans les plus en vue des crypto-monnaies ces derniers mois, tweetant souvent sur le bitcoin et la monnaie numérique autrefois obscure Dogecoin.

Ces derniers mois, ses tweets ont contribué à faire du Dogecoin, qui n’était au départ qu’une blague sur les réseaux sociaux, la quatrième plus importante crypto-monnaie du monde. Aujourd’hui ses positions sur le Bitcoin remettent en cause tout l’écosystème de la crypto et de la blockchain qui devront à l’avenir être plus écologique.