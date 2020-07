Vous aimez parler en public et vous avez la passion d’aider les autres. Au fond de vous, avez-vous envie de devenir un coach professionnel en expression orale ?

Qui peut devenir coach d’expression orale ?

Qu’il s’agisse d’un PDG qui doit faire face à des foules de milliers de personnes ou d’un chef d’entreprise qui fait une présentation à son équipe de quatre personnes, la confiance est essentielle. Et en tant que coach en prise de parole en public, il est de votre responsabilité d’aider vos clients à exprimer leurs pensées de manière efficace et concise.

Quand j’ai dit que vos clients pouvaient aller du PDG au chef d’entreprise, je ne plaisantais pas. Certaines des plus grandes entreprises du monde se tournent vers les "coachs d’expression orale" pour aider non seulement leurs employés, mais aussi leurs cadres supérieurs à être plus efficaces.

En effet, même les personnes les plus talentueuses et les plus confiantes ont des défauts très évidents. Mais ils ne sont pas évidents pour eux. Et ces habitudes inconscientes les empêchent en fait d’être les meilleurs orateurs qu’ils puissent être.

En tant qu’orateur, votre travail est donc un processus en trois étapes :

Étape 1 : Établir les défauts

Étape 2 : Trouver l’origine de la faille

Étape 3 : Éliminer la faille

Quand je parle de défauts, je veux dire tout ce qui empêche quelqu’un de communiquer avec confiance et efficacité devant le public. Cela peut être quelque chose d’aussi petit que le mouvement des mains ou quelque chose d’aussi grand que le trac extrême.

Et bien sûr, ce n’est pas aussi simple que ce que j’ai décrit, mais vous comprenez l’idée. Pour être vraiment un bon coach en expression orale, vous devez être capable de comprendre les gens, et comment les habitudes viennent du subconscient, afin de pouvoir aller au cœur du problème et aider vos clients à le surmonter.

Ce n’est pas une mince affaire !

Mais c’est un domaine extrêmement rentable une fois que vous vous êtes fait un nom et si j’ai éveillé votre intérêt, je peux vous dire comment devenir un bon coach d’expression orale.

Quels sont les types de personnes qui engagent un coach d’expression orale ?

Par où commencer ?

Du nouveau stagiaire qui essaie de se faire remarquer au directeur du conseil d’administration qui veut épater ses investisseurs, tout le monde peut bénéficier des compétences d’un formateur en expression orale.

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à ce que vos clients viennent d’horizons différents, chacun étant animé par le même besoin de mieux s’exprimer. Bien que cela puisse donner l’impression d’un travail qui pourrait devenir répétitif, c’est loin d’être vrai.

Chacun de vos clients est un individu, et en tant que tel, il a vécu des expériences différentes et a eu une vision différente de la vie. Cela fait de chaque client un cas nouveau et intéressant que vous devez résoudre, en essayant de trouver un moyen unique d’aider à trouver une réponse à un problème unique.

Qu’il s’agisse d’une expérience d’enfance qui les retient ou d’un problème inhérent à leur expression, chaque client sera quelqu’un qui lutte pour être sous les feux de la rampe. Mais ils se rendent également compte qu’il arrive un moment où ils doivent embrasser le même projecteur pour réussir dans tout ce qu’ils font.

Cependant, leur conscience de soi se limite au problème qu’ils ont, et ne s’étend pas à la cause réelle de celui-ci. Leurs problèmes, bien souvent, sont complètement inconscients. Ils se sentent ainsi intimidés et soumis, toujours dans l’ombre.

Mais vous avez en vous la capacité de faire une différence dans leur vie, n’est-ce pas ?

Parce que si vous le faites, vous êtes le type de coach en expression orale dont ils ont besoin, et une fois qu’ils deviennent vos clients, ils dépendront de vous pour les aider à aller au fond de leurs problèmes. C’est seulement ainsi qu’ils trouveront la confiance nécessaire pour se mettre sous les feux des projecteurs et être au mieux de leur forme.

Comment devenir un coach en expression orale ?

Vous pensez donc avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour aider les gens à mieux tenir un auditoire. Vous avez bien réfléchi, peut-être même aidé un collègue, un ami ou un membre de votre famille à surmonter sa peur de parler en public.

Mais par où commencer lorsque vous souhaitez devenir un coach professionnel en expression orale ? Je suis heureux que vous me posiez la question, car c’est exactement ce pour quoi je suis là pour vous aider.

Continuez à lire et je vous dirai exactement quelles sont les étapes à suivre pour devenir un coach d’expression publique et gérer une entreprise rentable pendant que vous y êtes.

Trouvez votre créneau

Avant de faire le premier pas vers le métier de formateur en prise de parole en public, il est important de s’asseoir et de réfléchir à ce que vous offrez en tant que tel. Faites le point sur vos compétences et déterminez quel domaine de l’expression orale vous pouvez utiliser de manière optimale pour attirer le bon type de clients et tirer le meilleur parti de votre entreprise.

Il existe de nombreux créneaux dans la formation à l’art oratoire que vous pouvez explorer pendant votre temps libre, mais j’aimerais commencer par deux d’entre eux qui sont à mon avis les plus fondamentaux, mais aussi les plus importants.

Coach de contenu

La connaissance ne garantit pas nécessairement un grand contenu. Même les meilleurs esprits peuvent avoir du mal à articuler parfaitement ce qui peut être une idée révolutionnaire. En tant que " Coach de contenu", votre travail consiste à aider les gens à structurer et à peaufiner leur contenu, en les aidant à communiquer leurs idées efficacement.

Ce type de coaching nécessite une compréhension de tous les canaux de communication, et pas seulement de la prise de parole en public. La façon dont vous tapez un courriel est complètement différente de celle dont vous faites une présentation, et la préparation d’un discours est un processus encore plus compliqué.

En comprenant le support et le type de personnes avec lesquelles votre client communique, vous pouvez l’aider à être plus efficace dans la manière dont il touche son public.

Coach de présentation

Même les meilleurs écrits peuvent s’effondrer sans la bonne inflexion et la bonne exécution. Les gestes, la variété vocale, la posture - tout cela influe sur la perception des autres lorsque quelqu’un parle, et en tant que coach de livraison, vous formez vos clients à perfectionner ces compétences.

Le parfait coach de prestation aura un ensemble de compétences qui s’étendent du jeu, des expressions et même du coaching vocal. Car il suffit parfois à votre client de mieux moduler sa voix et il devient déjà un meilleur orateur.

Grâce à votre compréhension du langage corporel, vous pouvez aider vos clients à s’affirmer davantage, à maintenir un contact visuel et à mieux s’exprimer. Ou tout autre changement dont ils peuvent avoir besoin dans leur façon de se comporter pour être en mesure de communiquer de manière efficace et percutante.

Obtenir une certification

Bien que ce ne soit pas absolument nécessaire, l’obtention d’une certification de formateur en expression orale est inestimable à bien des égards. La première et la plus importante est de gagner la confiance et le respect de la personne qui vous engage.

De nombreux clients, en particulier les entreprises, vous jugeront sur la base de votre certification avant même que vous n’ayez eu l’occasion de leur parler. Cela signifie que l’obtention d’une certification est un premier pas important pour établir votre expertise.

De nombreux cours sont proposés spécifiquement pour les personnes qui souhaitent devenir coach en expression publique. La plupart d’entre eux couvrent des sujets tels que la prise de parole en public, la communication d’entreprise, le leadership et la persuasion.

Mais comme pour tout cours, vous devez faire des recherches approfondies en fonction de votre budget, du temps dont vous disposez et, bien sûr, du créneau dans lequel vous voulez vous lancer. Une fois que vous avez trouvé le cours qui vous convient le mieux, il est temps de vous lancer et d’apprendre tout ce que vous pouvez faire pour devenir l’entraîneur d’art oratoire que vous voulez être.

Cependant, il y a une chose importante à retenir, quel que soit le cours que vous choisissez. Inscrivez-vous à un cours qui vous donne la possibilité de mettre en pratique ce que vous apprenez. Vous ne voulez pas apprendre un tas de sujets théoriques, démarrer votre entreprise et réaliser que vous n’avez aucune idée de la façon d’utiliser ce que vous avez appris dans un environnement réel.

Et si vous pouvez trouver un mentor bien informé pour vous guider, il n’y a rien de mieux.

Acquérir de l’expérience

Les coachs en expression orale qui réussissent le mieux sont ceux qui acquièrent de l’expérience avant même de se lancer à plein temps dans l’entreprise. Demandez à vos amis, à votre famille et à vos collègues si vous pouvez les encadrer. Non seulement ils vous en seront reconnaissants, mais vous aurez aussi une première série de clients satisfaits avant même de vous installer.

Il s’agit d’un excellent point de départ pour les nouveaux coachs d’art oratoire, et leurs réussites peuvent être utilisées pour se faire connaître et faire connaître ce que vous offrez. Car c’est ce qui prouvera à tout client potentiel que vous savez ce que vous faites et que vous pouvez réellement l’aider à devenir un meilleur orateur.

Faites-vous connaître

Cela va sans dire, mais un bon coach d’expression orale doit être exactement cela - quelqu’un qui est doué pour l’art oratoire. Cela signifie que, chaque fois que vous en avez l’occasion, parlez aux gens de vos idées, de ce que vous offrez et même des succès de vos clients.

Le lâcher de noms n’est peut-être pas poli dans une autre conversation, mais ici, c’est la meilleure façon de se positionner en tant qu’expert. Si vous finissez par devenir coach pour une organisation, ou même pour une personne reconnaissable dans certains cercles sociaux, n’oubliez pas de le mentionner lorsque vous parlez de votre activité de coaching d’expression orale.

En outre, un bon site web ne fait jamais de mal. Même si, au départ, vous n’avez peut-être pas les fonds nécessaires, dès que vous en aurez les moyens, je vous suggère de créer en priorité un site web pour votre entreprise.

Ce sera le premier point de contact pour les clients potentiels, et l’endroit où vous pourrez partager vos idées en tant que coach d’expression orale pour attirer les clients qui recherchent quelqu’un comme vous.

Cinq éléments que les entreprises clientes recherchent lorsqu’elles font appel à un coach en prise de parole en public

Comme la communication d’entreprise devient de plus en plus partie intégrante du succès, les entreprises du monde entier engagent des coachs en prise de parole en public pour former leurs employés.

C’est pourquoi, en tant que coach d’expression orale, vos meilleurs et plus gros clients seront des entreprises qui cherchent à rendre leurs employés plus efficaces et plus précis. En d’autres termes, le fait de savoir ce que les entreprises recherchent peut vous aider à développer votre entreprise et à la rendre rentable.

Heureusement pour vous, il se trouve que je sais certaines choses sur ce qu’elles recherchent. Continuez donc à lire pour voir comment vous pouvez modifier votre approche de l’encadrement et attirer ces gros clients.

Faites connaître votre style

Les entreprises ont beaucoup de possibilités en ce qui concerne les coachs de prise de parole. En fait, le plus souvent, l’équipe de communication sait déjà exactement ce dont elle a besoin et cherche simplement la bonne personne pour l’aider à y parvenir.

Un site web est le meilleur moyen de vous faire connaître auprès d’eux, de vous faire passer pour un professionnel tout en donnant aux décideurs une idée de ce que vous pouvez offrir à leur entreprise.

Avoir un processus

Les entreprises n’aiment rien de mieux que de travailler avec quelqu’un de méthodique et qui a un processus éprouvé derrière ce qu’elles offrent. Alors asseyez-vous et comprenez comment vous pouvez décomposer ce que vous offrez en termes simples et compréhensibles et assurez-vous d’avoir un plan d’action qui peut être personnalisé en fonction de leurs besoins.

Soyez bien informé

Chaque industrie est différente. Tout comme vous n’engagerez pas un entraîneur de put pour vous apprendre à golfer, chaque entreprise recherche un entraîneur de prise de parole en public qui comprend son secteur d’activité et les pressions inhérentes à celui-ci.

Si vous avez une réunion avec une équipe de communication d’une organisation, assurez-vous de faire vos recherches. Non seulement sur ce qu’ils font, mais aussi sur ce qu’est le secteur d’activité et sur ce que l’on attend des employés dans un environnement d’entreprise.

Mettez de l’ordre dans vos références

Vos anciens clients sont vos meilleures publicités. Quel que soit votre degré de commercialisation, personne ne fera mieux que quelqu’un que vous avez aidé à devenir un meilleur orateur.

Assurez-vous d’avoir des références de toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé afin d’avoir quelqu’un qui puisse expliquer comment vous les avez aidés à s’améliorer. Cela vous aidera à consolider votre réputation et votre expertise, et à vous démarquer de la masse.

Être la bonne personne

Si une entreprise vous engage, vous devez être un coach en expression orale que ses employés respecteront et avec qui ils auront plaisir à travailler. Cela signifie que vous devez trouver des moyens de vous assurer que vous vous entendez bien avec leur employé, quelle que soit l’entreprise dans laquelle vous entrez.

C’est là que les recherches que vous avez effectuées vous aideront, car vous pourrez vous mettre à leur place et comprendre réellement les pressions qu’ils subissent. Ce qui vous permettra d’éprouver de l’empathie pour eux et de savoir exactement comment les aider à répondre aux attentes des cadres supérieurs à l’issue de l’exercice de coaching.

5 conseils simples à donner lors de votre première session de coaching en expression orale

En tant que coach en expression orale, votre première session est autant un moyen pour vous de comprendre votre client qu’une façon pour lui de se faire une idée de votre façon de travailler. Cela signifie que c’est presque comme une audition où votre première impression pourrait faire la différence entre un client qui croit en vous et un client qui ne se présentera plus jamais.

Voici 5 conseils simples que vous pouvez partager avec vos nouveaux clients pour les mettre à l’aise dès le début.

Soyez vous-même

Les meilleurs orateurs ne sont pas ceux qui s’appuient sur des gadgets. Ce sont ceux qui laissent transparaître leur personnalité et leur authenticité lorsqu’ils sont sous les feux de la rampe.

Et j’ai le sentiment que c’est là que beaucoup de coachs en expression orale échouent. Au lieu d’essayer de changer la personnalité de votre client, il est plus efficace de perfectionner ce qu’il possède déjà pour en faire un meilleur orateur.

Personne ne se moque de vous

La plus grande crainte des gens lorsqu’ils sont mis sous les feux de la rampe, c’est que les gens se moquent d’eux. S’il est vrai que votre client peut être jugé, même sévèrement, personne ne veut vraiment le voir échouer.

En fait, ayant moi-même été dans le public, je sais qu’il n’y a rien de plus douloureux que de voir un orateur sur scène vaciller. Si quelqu’un est venu vous entendre parler, il est presque certain qu’il voudra que vous fassiez du bon travail.

Oubliez le passé

Votre client doit considérer chaque occasion de s’exprimer en public comme un nouveau départ. Que la dernière fois qu’il est monté sur scène ait été un désastre ou un succès absolu, le public actuel n’en a aucune idée.

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Les souvenirs, en particulier ceux des erreurs passées, ont la mauvaise habitude de surgir aux moments les moins opportuns. Il est donc important que votre client comprenne et traite chaque opportunité comme une réussite et qu’il fasse de son mieux, indépendamment de ce qui s’est passé dans le passé.

En vous concentrant sur ces trois domaines dès le début, vous vous imposerez comme un coach en expression orale qui est là pour tirer le meilleur parti d’un client. Et non pas pour en faire quelqu’un qui, selon eux, sera meilleur à l’oral en public.

Ce sera vraiment la différence entre avoir une clientèle qui reste et une clientèle qui est pleine de nouveaux clients qui ne viennent plus vous voir après quelques séances.

Êtes-vous prêt à devenir un coach en expression orale ?

Si vous êtes resté jusqu’à présent, je suis sûr que vous l’êtes.

Et grâce aux conseils que je vous ai donnés, je suis sûr que vous êtes mieux équipé que jamais pour connaître la direction que doit prendre votre activité de coach d’orateur.