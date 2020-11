Trouver le meilleur sapin de noël artificiel

De nos jours, il y a tellement de choix en matière de sapins de Noël artificiels. Nous allons vous aider à prendre la bonne décision et à choisir le meilleur arbre de Noël artificiel dont vous pourrez profiter pendant de nombreuses années.

Comment choisir le meilleur sapin de Noël artificiel

Choisir votre sapin de Noël artificiel parfait

L’achat d’un sapin de Noël artificiel est une tâche écrasante de nos jours. Il y a tant de choix, tant de choses à considérer.

Pourquoi envisager un arbre de Noël artificiel ?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles de plus en plus de gens choisissent d’acheter un sapin de Noël artificiel plutôt qu’un vrai sapin de Noël.

Économiser de l’argent. Les vrais sapins sont chers et ne sont évidemment pas réutilisables. Vous pouvez donc investir entre 50 et 200 euros par an. Cela s’additionne. Les arbres de Noël artificiels sont un achat unique et peuvent durer 10 à 15 ans, voire plus.

Vous gagnez du temps. Plusieurs aspects des arbres réels ajoutent du temps et des efforts à l’équation. Les vrais arbres prennent du temps à choisir, emballer, transporter, installer en toute sécurité. Il faut également tenir compte de la corvée d’arrosage. Enfin, le nettoyage et l’élimination sont une autre tâche importante.

Moins de désordre. Les vrais arbres ont besoin d’un arrosage régulier. Ils font également tomber les aiguilles, surtout avec le temps.

Évitez d’arroser votre arbre de Noël. Certains ont des réactions allergiques légères ou même graves aux arbres à feuilles persistantes.

Aucun risque d’incendie. Les vrais arbres présentent un risque d’incendie, surtout s’ils ne sont pas suffisamment arrosés. C’est la raison que notre père donnait toujours pour avoir un arbre de Noël artificiel quand nous étions petits.

Pas de baby-sitting. Nous l’avons mentionné ci-dessus, mais sérieusement. Si vous ne voulez pas être obligé de rester à la maison pour arroser votre arbre de Noël, vous pouvez envisager d’opter pour un arbre artificiel.

Plus durable. De plus en plus de personnes prolongent la période des fêtes de fin d’année. Nous prenons tout le temps et faisons tous les efforts nécessaires pour décorer nos arbres de Noël, nous voulons qu’ils durent plus longtemps que quelques semaines. Si vous voulez profiter de votre arbre pendant un mois ou plus, vous voudrez sauter sur le train de l’arbre de Noël artificiel.

Que faut-il prendre en compte lors de l’achat d’un sapin de Noël artificiel ?

Voyons maintenant ce qu’il faut prendre en compte pour choisir un sapin de Noël artificiel.

Taille

Forme

Type de branches

Matériel d’arbre

Nombre de conseils

Floqué ou non

Pré-éclairé ou non

Type d’ampoules

Densité

Garantie

Prix

Choisir la taille de votre sapin de Noël artificiel

Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous essayez de décider de la taille de votre arbre :

Mesurez votre espace à l’avance.

Idéalement, vous devez disposer de 30cm entre la cime de l’arbre et le plafond.

Laissez 20cm entre le bas de l’arbre (l’endroit le plus large) et les murs.

Remarque : il ne s’agit pas de règles strictes mais de directives générales. Nathalie et moi déplaçons nos arbres tout autour de nos maisons, donc nous ne suivons pas toujours ces "règles".

En savoir plus sur la taille de votre sapin artificiel

Choisir la forme de votre arbre

Les principales catégories de formes que vous trouverez sont les suivantes :

Full : arbre régulier, de taille normale

Slim : arbre de forme plus étroite

Crayon : arbre le plus étroit

De table

En pot

Dans ces catégories, vous trouverez une variété de tailles.

Consultez les dimensions spécifiques pour trouver celle qui convient le mieux à votre espace.

Il existe deux principaux types de branches disponibles sur les arbres de Noël artificiels :

à charnière : ce type est le plus facile à installer. Ce type est également disponible en pré-éclairage car l’arbre est connecté.

Accroché : Ce type de branche prend plus de temps. Ce type nécessite une installation pièce par pièce. Ce type ne peut pas être pré-éclairé.

Remarque : mon premier sapin de Noël artificiel était de ce type. C’était un énorme projet d’assemblage de l’arbre. Je me souviens qu’il a fallu une journée entière pour l’assembler. J’étais toujours trop épuisé au moment où je l’installais pour commencer le processus de décoration. De plus, il était facile de se tromper et de faire des erreurs en mettant les branches en désordre.

Types de matériaux utilisés dans les arbres de Noël artificiels

Il existe deux principaux types de matériaux utilisés :

PVC : les aiguilles sont fixées à l’aide de fils.

PE : Les branches sont fabriquées pour créer un arbre plus réaliste.

Combinaison de PVC et de PE : certaines entreprises utilisent les deux matériaux pour créer des arbres réalistes, abordables et durables.

Nos nouveaux arbres de Mon Petit Sapin combinent le meilleur des deux matériaux pour créer un arbre de haute qualité, axé sur la valeur, qui est à la fois abordable et magnifique.

Le nombre de pointes détermine la plénitude d’un arbre.

C’est un reflet direct de la qualité d’un arbre.

À moins que votre objectif spécifique ne soit d’avoir un arbre dépouillé vous voudrez rechercher un arbre avec un nombre élevé de pointes pour un arbre plein, luxuriant, qui sera beau et qui contiendra beaucoup d’ornements.

Les sapins de Noël de Mon Petit Sapin ont un nombre élevé de pointes, un autre aspect qui les rend si beaux et si réalistes.

Dois-je choisir un sapin de Noël floqué ?

Cette décision est un choix totalement personnel basé sur la préférence.

Un sapin floqué a l’air d’être couvert de neige.

Certains arbres floqués ont un léger poudrage.

D’autres sont couverts de flocage.

Certains arbres floqués ont des étincelles ou des paillettes mélangées pour réfléchir la lumière.

Quelques éléments à prendre en compte pour prendre une décision :

Les arbres floqués sont beaux en eux-mêmes et ont moins besoin d’être décorés pour avoir l’air fini.

Certains arbres floqués peuvent laisser tomber de la matière et être salissants.

Les arbres floqués sont stylisés. Est-ce le look que vous souhaitez pour cette année et l’année prochaine ?

Vous ne pouvez pas enlever le flocage, c’est donc un look permanent.

Dois-je choisir le pré-éclairage ou l’absence de lumière ?

Voici les raisons de choisir un sapin de Noël artificiel pré-éclairé :

Cela vous permet de gagner du temps pour assembler votre sapin chaque année.

Les lumières sont bien espacées, pas d’agglutination.

Moins de fils visibles.

Ajoute de la valeur à votre arbre.

Les garanties d’éclairage peuvent protéger votre investissement.

Recherchez une protection contre le brûlage, de sorte que si une lampe brûle, toute la corde reste allumée.

Raisons contre le choix du pré-éclairage :

Les sapins de Noël artificiels prééclairés sont plus chers.

Il peut être difficile de remplacer les ampoules.

Si vous n’avez pas de protection contre l’extinction des feux, une lumière s’éteint et toute la guirlande reste allumée.

Tous les sapins de Noël artificiels ne sont pas couverts par une garantie.

Nos nouveaux sapins de Noël artificiels de Mon Petit Sapin sont dotés d’une protection contre l’extinction des feux, également appelée "allumage continu". Ils sont également fournis avec de nombreuses ampoules de rechange et des fusibles de rechange. Le livret d’instructions explique comment remplacer facilement les deux pour maintenir un éclairage à 100 % pendant des années. En outre, tous les sapins de Mon Petit Sapin sont accompagnés d’une garantie de deux ans sur l’éclairage.

Lorsque vous choisissez un arbre pré-éclairé, il est difficile de savoir si vous aimerez les lumières avant de le ramener chez vous et de l’éclairer. Nathalie et moi aimons la qualité des lumières de nos arbres pré-éclairés de Mon Petit Sapin.

Tout d’abord, les arbres ont une merveilleuse quantité de lumière.

Ensuite, les lumières elles-mêmes sont grandes et dégagent une lumière magnifique.

Enfin, les lumières sont parfaites, pas fausses, pas cool, mais brillantes et étonnantes.

En tant que décorateurs, nous nous considérons comme très pointilleux en matière d’éclairage, et nos nouveaux arbres ne pourraient pas être plus joliment éclairés. Nathalie et moi avons de nombreux arbres de Noël artificiels. L’éclairage de nos nouveaux arbres de Mon Petit Sapin est supérieur. Habituellement, nous ajoutons tous les deux plus de lumière à nos arbres artificiels. Nous avons tous les deux décidé que ce n’était pas nécessaire avec ces arbres. C’est une grande victoire et une grande commodité.

Combien de lumières ?

Si vous préférez un sapin de Noël artificiel pré-éclairé, combien de lumières sont idéales ?

En moyenne, un sapin complet est composé d’environ 100 lumières par pied. (Les arbres minces ou en forme de crayon nécessitent moins de lumières).

Remarque : en tant que décorateur, j’aime changer l’aspect de mon sapin d’une année à l’autre. Une astuce que j’utilise consiste à ajouter des lumières supplémentaires à mon arbre pré-éclairé. N’hésitez pas à ajouter des paillettes supplémentaires, des lumières colorées ou des accents d’éclairage différents à votre arbre. Ce n’est pas parce que l’arbre est équipé de lumières que vous ne pouvez pas en ajouter d’autres si vous aimez l’étincelle supplémentaire.

Quelle est la différence entre les ampoules à incandescence et les ampoules à LED ?

Examinons la différence entre les ampoules à incandescence et les ampoules à LED :

Les avantages des lumières LED :

Les lumières LED durent plus longtemps.

Inconvénients des lumières LED :

Les lumières LED sont beaucoup plus chères.

Les lumières LED ont une teinte moins préférée.

Avantages des ampoules à incandescence :

Les ampoules à incandescence sont moins chères.

Les ampoules à incandescence ont une plus belle luminosité.

Nous aimons nos nouveaux arbres de Mon Petit Sapin. Les lampes à incandescence sont magnifiques. Et la valeur des arbres est imbattable. Recherchez une garantie lorsque vous choisissez votre arbre de Noël artificiel

Vous voulez choisir un arbre qui offre une garantie.

Il est important de choisir une entreprise réputée qui soutient ses produits.

Mon Petit Sapin offre une garantie de deux ans sur les lampes et de cinq ans sur l’arbre lui-même.

Parlons du prix et de la valeur

Nathalie et moi possédons de nombreux arbres de Noël artificiels. Le prix de nos autres arbres varie entre 550 et 1500 euros.

Nos nouveaux arbres de Mon Petit Sapin sont incroyables. La qualité et la valeur sont époustouflantes.

Mon arbre coûte 200 euros ! L’arbre de Nathalie ne coûte que 260 €. Nous n’arrivons toujours pas à croire le prix de ces arbres.

Ils sont si beaux.

La taille de 2,5 mètres est idéale.

Les lumières sont magnifiques, notre préférée sur n’importe quel arbre.

Les branches ont l’air si réelles.

La forme est divine.

Et enfin, la force des branches rend la décoration sans effort.

Pourquoi nous sommes si excités...

Nous espérons que vous le savez déjà, mais juste au cas où, nous voulons vous le dire. Nathalie et moi sommes très pointilleux, très particuliers sur les marques avec lesquelles nous choisissons de travailler. Pourquoi ? Parce que la vérité compte. Et parce que vous êtes notre première priorité. Notre réputation est tout. Nous ne voulons travailler qu’avec des entreprises qui répondent à nos critères élevés. Eh bien, mes amis, Mon Petit Sapin dépasse nos normes à tous égards.

Les personnes à l’origine de la marque sont l’exemple d’une famille américaine qui travaille dur et qui s’engage à rendre le monde meilleur grâce aux normes et aux valeurs de leur entreprise. Et leurs produits apportent une valeur incroyable aux foyers du monde entier. Nous aimons vraiment cette entreprise et ses magnifiques sapins de Noël. Nous savons que vous l’aimerez aussi.

Mon Petit Sapin propose un grand choix d’arbres. Voici quelques-unes de nos préférées.