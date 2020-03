Comment faire du maté ?

Le thé Mate est fait à partir du yerba mate (prononcé "yehr-bah mah-teh"), une PLANTE sud-américaine similaire au théier. Il ne s’agit pas strictement de "thé" puisqu’il n’est pas fait à partir du théier, le Camelia Sinensis, mais il présente des avantages similaires à ceux du thé puisqu’il est également riche en antioxydants et contient de la caféine. En Amérique du Sud, on le boit dans une gourde creuse avec des feuilles en vrac, de l’eau chaude et une paille en métal (en Argentine, presque tout le monde se promène avec les tasses emblématiques à la main), mais nous le vendons dans nos temples du thé fiduciaires.

D’où vient la yerba mate ?

Le thé Mate est originaire du Paraguay, où le peuple indigène Guaraní et les communautés Tupí ont été les premiers à cultiver l’herbe et à faire du thé. Depuis, il s’est répandu dans toute l’Amérique du Sud, et il est très populaire en Argentine, en Uruguay, au Paraguay et au Brésil. Si vous avez déjà voyagé en Amérique du Sud, vous aurez sans doute vu littéralement tout le monde boire de la yerba...

Pourquoi devrais-je boire du thé yerba mate ?

Il vous donnera un regain d’énergie grâce à sa teneur naturelle en caféine - et soyons honnêtes, si c’est assez bon pour l’équipe de football anglaise, c’est assez bon pour nous ! Le Yerba est un thé fabuleux à essayer si vous voulez impressionner vos amis avec un mélange de niche - il a le goût d’un thé vert fumé, donc un thé à essayer si vous êtes déjà un fan de Lapsang Souchong ou une autre option pour les amateurs de thé pop-corn.

Comment préparer Yerba Maté ?

Cela peut sembler très amer au début, mais vous vous habituerez vite au goût du maté, et après avoir participé à quelques tournées avec des amis, vous ne pourrez plus vous en passer. Suivez nos conseils et nous ferons de vous un "cebador" expert.

Remplissez un flacon d’eau chaude.

Pour que vos compagnons de maté aient la bonne température, veillez à ce que l’eau ne soit ni bouillante ni tiède. La température idéale se situe entre 70 et 80 °C. Les tenants de la tradition vous diront d’utiliser une bouilloire sur la plaque de cuisson, tandis que les plus modernes d’entre nous opteront pour une bouilloire électrique, qui pourrait même avoir un réglage "mate" pour faciliter les choses.

Versez la yerba et secouez

Le yerba mate est une plante cultivée dans le nord de l’Argentine, et lorsque vous versez les feuilles séchées du paquet dans le maté, vous avez besoin de la bonne quantité ; vous ne voulez pas que le maté déborde, mais vous ne voulez pas non plus qu’il soit vide. En vous servant de votre œil comme guide (oubliez d’utiliser une mesure), remplissez le récipient aux trois quarts, puis recouvrez-le de votre main libre, retournez-le, secouez-le et soufflez sur la poussière qui colle à votre main (souvenez-vous de cette partie, sinon vous tacherez la première chose que vous toucherez).

Inclinez, faites un creux et versez l’eau.

Inclinez maintenant le maté de façon à ce que la yerba repose sur un côté, et versez lentement un peu d’eau dans l’espace créé. Nous répétons que, pour éviter de brûler la yerba et de réduire sa saveur, l’eau ne doit pas bouillir ! Laissez la yerba reposer un moment avant de passer à autre chose.

Placez la bombilla.

Si ce passage se passe bien, vous êtes prêt à vous déclarer un vrai Porteño ! La bombilla est la paille métallique utilisée pour boire l’infusion et doit être placée dans la zone humide de la yerba où vous avez versé l’eau. Un conseil pratique : couvre l’embout avec ton pouce lorsque tu le plonges dans l’eau ; tu éviteras ainsi d’échouer à l’examen en bloquant la bombilla avec des morceaux de yerba.

C’est le moment de brasser.

Nous sommes maintenant prêts à servir. Versez un peu d’eau à chaque fois et toujours dans la même partie du maté où la bombilla est placée pour qu’elle dure le plus longtemps possible. Notez que la même personne conserve la fonction de cebador, ou brasseur, tout au long du tour. Si quelqu’un a le culot de prendre la fiole et de se servir lui-même, il mérite d’être expulsé de la tournée .

Partagez le moment.

Une fois la tournée commencée, il est essentiel de respecter l’ordre des tours. C’est au brasseur de se rappeler à qui appartient le tour et d’éviter de sauter quelqu’un. Quelques pâtisseries au centre du tour et c’est parti. Ajoutez une bonne dose d’amour et d’affection, détendez-vous et célébrez le moment de partager quelques compagnons en bonne compagnie.