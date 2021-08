Vente record du nom de domaine Marketing.com, 2.500.000 $

Larry Fischer, le vétéran de l’industrie du nom de domaine, signe la deuxième plus belle vente de l’année 2021 sur le second marché. Il l’a annoncé lui même, sur sa page Twitter, la vente du nom de domaine marketing.com pour 2.500.000 $. On croyait enterré ce secteur de l’industrie du web depuis l’avènement des nouvelles extensions il y a quelques années, et pourtant, le secteur du Domaining est toujours vivace même s’il a fait lui aussi bien des déçus.

Vente record de plus de 2 millions d’euros

Si le second marché des noms de domaine existe bien en France, on a jamais vu se vendre de nom francophone à ces tarifs. On est certes loin des ventes records [1] de business.com (145M $), lasvegas.com (90M $), carinsurance.com (49.7M $), internet.com (18M $), mais celle de marketing.com se positionne en 2ème place pour l’année 2021, après christmas.com cédé à 3.15 millions de dollars, plus tôt en février.

On ne sait pas encore qui est l’heureux acquéreur de ce magnifique nom de domaine Category Killer, comme disent les spécialistes.

Marketing.com

Les domaines Premium en un mot générique sont très recherchés, en particulier ceux qui sont très mémorisables. Marketing.com peut être utilisé comme marque pour n’importe quoi ! Il a une connotation claire qui se prête bien à de nombreuses entreprises, à de nombreux services ! Dans le monde entier ...

Marketing.com est un terme générique initialement anglophone, mais ce nom de domaine a un potentiel de marque incroyable. Un véritable potentiel international !

Certaines personnes sont parfois éberluées par les sommes annoncées, mais se rendent-elles compte de l’impact, de la puissance d’un nom de domaine ? Se rendent-elles compte du coût des mauvais choix ? Le nom de domaine c’est tout de même un peu notre immobilier, notre chez nous lorsqu’on se présente sur le web. Un nom de domaine Premium n’a au final pas de prix et pour être très honnête je ne trouve pas que la somme soit démesurée.

Qui est Larry Fischer ?

Il n’en est pas à son premier coup, investisseur précurseur dans le milieu des noms de domaines, il investi et se spécialise dès 1997 dans les domaines génériques de premier niveau (.com, .net, .org). Il dispose d’un portfolio impressionnant et a au fil des années il a réalisé, soit pour son compte, soit au titre de courtier, des dizaines de millions d’euros de ventes de noms de domaine sur le second marché. Très sollicité, en 2013, il aurait participé à plus de 100 millions de dollars de ventes au titre de courtier.