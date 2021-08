Pourquoi la référencement local est important ?

Savez-vous pourquoi le référencement local est important, s’il est pertinent pour votre entreprise et comment améliorer vos chances de succès auprès des clients locaux ? Cet article vise à vous donner quelques éclaircissements sur le référencement local.

Qu’est-ce que le référencement local ?

Le référencement local est exactement ce qu’il semble être. Il s’agit de l’optimisation de votre présence en ligne pour augmenter la visibilité des moteurs de recherche auprès des utilisateurs locaux.

Pourquoi la recherche locale est-elle importante ? Parce que 45 % de toutes les recherches Google concernent des entreprises locales et que 73% des sites d’entreprises sont invisibles.

Une étude réalisée par Forbes a montré que 95 % des personnes utilisent leurs appareils mobiles pour effectuer des recherches locales. Une autre étude a montré que 88 % des recherches d’entreprises locales effectuées sur un appareil mobile aboutissent à un appel ou à une visite de l’entreprise dans les 24 heures.

Le "Pack Local" de Google est le Saint Graal du marketing de recherche locale. Vous avez vu ces trois entreprises qui apparaissent dans le cadre en haut de la page de recherche avec une carte et des épingles... Eh bien, sans surprise, elles obtiennent plus de clics et plus de clients que tous les liens qui apparaissent plus bas dans la page.

La grande question est la suivante : comment une entreprise parvient-elle à se hisser parmi les trois premiers ? Tout cela fait partie d’une solide campagne de référencement, et cela commence par la compréhension du référencement local - comment il fonctionne et comment jouer le jeu.

Notez que cet article est spécifiquement orienté vers la partie Google My Business du référencement local. Celui-ci est aussi à considérer sous l’angle du SEO pur, du positionnement dans les résultat naturel du moteur de recherche. Autrement dit le référencement local est AUSSI le positionnement sur un mot clé spécifique, généralement votre activité, suivi d’un lieu (région, ville, quartier ...). En savoir plus sur le référencement local pour PME.

Ai-je besoin d’un référencement local ?

Si votre entreprise a une clientèle locale, le référencement local peut certainement vous être utile.

Certaines entreprises ne réalisent peut-être pas qu’elles pourraient attirer plus de personnes en dehors de leur zone locale en utilisant le référencement localisé. Ceci est particulièrement pertinent pour toute personne travaillant dans le secteur de la restauration ou de l’hôtellerie, où les visiteurs non locaux peuvent chercher ailleurs avant de venir dans votre établissement.

Les entreprises qui bénéficient généralement le plus du référencement local sont les suivantes :

L’hôtellerie - hôtels, restaurants, cafés, bars, etc.

les cabinets médicaux - médecins, dentistes, cliniques

Cabinets d’avocats - avocats et juristes

Services locaux - fleuristes, plombiers, électriciens, salons de coiffure, comptables, centres de fitness, etc.

Et vous saurez que vous n’en avez pas besoin si c’est le cas :

des sociétés de commerce électronique

Des services uniquement en ligne

Des vendeurs privés

Pourquoi le référencement local est-il important ?

Le référencement local permet à votre entreprise de se démarquer - même si vous n’avez pas de site Web - et de générer plus de trafic vers vos locaux grâce à des pistes en ligne.

Comme ces pistes proviennent de personnes qui recherchent spécifiquement des produits ou des services offerts par votre entreprise, elles sont également susceptibles de vous donner un taux de conversion élevé.

Les recherches avec une intention locale sont en hausse - avec 4 consommateurs sur 5 qui utilisent maintenant les moteurs de recherche pour trouver des informations locales, et des informations sur les résultats de recherche qui envoient massivement 70% des consommateurs vers un magasin physique.

Le référencement local contribue également à orienter les décisions des gens en faveur de votre entreprise. Plus ils ont d’informations sur votre entreprise avant de la visiter, plus vous êtes digne de confiance à leurs yeux.