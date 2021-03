Piétonisation des écoles à Lyon, attention aux impasses

La nouvelle majorité municipale de Lyon avait mis dans son programme la piétonisation des rues devant les écoles pour améliorer la sécurité pour les enfants et les familles mais aussi apporter des bénéfices sur la qualité de l'air et le niveau sonore...

Dans cette optique, la ville et la métropole de Lyon ont décidé de transformer en impasse la partie ouest de la rue de l’harmonie dans le troisième arrondissement de Lyon pour sécuriser les écoles maternelles et élémentaires Rebatel-Harmonie.

Le plan de circulation du quartier est déjà très compliqué. La rue de l’Harmonie est la seule rue à double sens qui relie les deux axes parallèles que sont la rue Rebatel et la rue Feuillat. Fermer complètement cette rue à la circulation reportera le trafic sur la place Ambroise Courtois, l’avenue des frères Lumière et la rue Feuillat, seules voies d’accès encore utilisables pour les habitants de la rue de l’Harmonie, de la rue du Docteur Bonhomme et de la rue du palais d’été. Soit un allongement de trajet de près d’un kilomètre et demi.

De la même manière les entreprises de la rue de l’Harmonie ne pourront plus être livrées de manière simple obligeant les livreurs à des demi-tours dans une rue étroite.

Malgré les demandes des riverains qui se retrouvent enclavés et obligés à des détours qui ne sont certainement pas un bénéfice pour la qualité de l’air, la rue est fermée 24/24 tous les jours alors qu’il serait possible le la fermer seulement les barrières à certaines heures.

Les riverains réunis en collectif "Harmonie pour tous" continuent à faire circuler une pétition, pour être enfin entendus.