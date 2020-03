Impression autocollant publicitaire

Votre évènement approche et vous désirez imprimer des autocollants publicitaires ? Vous trouverez sur Internet de nombreux prestataires en Europe et à l’étranger qui pourront rapidement répondre à votre demande. Nous vous expliquons aussi ici comment gérer vous même l’impression d’autocollant publicitaire.

Un autocollant publicitaire pour quoi faire ?

Générez du buzz bien avant le jour de votre événement grâce aux autocollants promotionnels et aux stickers d’événement. Distribuez-les gratuitement et présentez votre produit ou votre événement aux participants potentiels. Commercialisez votre nouvelle ouverture d’entreprise, vos concerts, vos conventions, etc.

Les imprimeurs vous proposent généralement des autocollants en format découpé ou en rouleau. Les autocollants et stickers promotionnels et événementiels découpés sur mesure sont des autocollants autocollants découpés individuellement et imprimés soit sur un papier de 180g avec une finition brillante, mate ou très brillante, soit sur un papier vinyle blanc de 230g. Vous pouvez imprimer 25 autocollants comme 100 000, qui seront prêts à être expédiés en un jour ouvrable seulement dans la plupart des cas.

Les autocollants publicitaires et événementiels en rouleau sont également disponibles en forme de rectangle, carré, cercle et ovale. Ils sont imprimés sur un film plastique BOPP, un papier autocollant blanc de qualité supérieure ou sur un papier texturé. Leur quantité de commande varie de 250 à 100 000 et ils sont expédiés en seulement 2 jours ouvrables.

Les autocollants sont l’un des moyens les plus polyvalents et les plus rentables de faire passer le message. Vous l’avez vu vous-même : des autocollants bien placés sur les voitures, les panneaux, les montants de porte ou les toilettes d’un bar de plongée peuvent attirer plus d’attention que les publicités PPC en ligne. Comme la plupart des médias imprimés, les autocollants offrent l’avantage supplémentaire d’avoir une durée de vie plus longue pour un coût unique peu élevé. L’autocollant de pare-chocs à l’arrière de votre voiture ne vous coûtera pas un mois et transmettra le message jusqu’à ce que vous l’enleviez ou que l’impression s’estompe. Autocollants et étiquettes : Quelle est la différence ? La plupart des autocollants ont un graphisme et les étiquettes donnent des informations comme une adresse, un logo ou un numéro de téléphone par exemple. Dans le cadre de cet article, étant donné que les procédés d’impression des autocollants et des étiquettes sont assez similaires, nous utiliserons les autocollants et les étiquettes de manière interchangeable. Sans plus attendre, sautons directement à l’action !

Comment fabriquer ses propres autocollants ?

D’ABORD, LE PAPIER

Tout d’abord, vous devez réfléchir au support approprié sur lequel vous allez imprimer vos autocollants. Les autocollants sont généralement imprimés sur du papier ou du vinyle. Connaître les différences entre eux vous aidera à obtenir les résultats que vous souhaitez.

Étiquettes en papier. Il s’agit de la forme d’autocollant la plus simple et la moins chère. Les sticker en papier sont également parfaits pour les pochettes de disques en vinyle, la personnalisation d’étiquettes nominatives, la création d’autocollants photo instantanés et des dizaines d’autres idées créatives. Vous ne savez pas quel papier autocollant acheter ? Vous pouvez choisir entre des étiquettes prédécoupées (par exemple, les étiquettes Avery) et des feuilles entières de papier autocollant (comme notre papier autocollant photo LD). Ces deux types de papier sont faciles à utiliser pour imprimer des autocollants depuis chez soi. Avery dispose d’autocollants prédécoupés si vous en avez besoin :

Étiquettes rondes

Étiquettes ovales

Étiquettes carrées

Étiquettes rectangulaires

Ces étiquettes prédécoupées sont idéales pour les pots et les bouteilles et donnent de la personnalité aux produits faits maison. Si vous préférez découper vous-même les autocollants, optez pour des feuilles entières de papier autocollant.

Avec des feuilles entières de papier autocollant, il vaut mieux commencer à réfléchir à la manière dont vous allez découper vos autocollants. Si vous n’avez besoin que d’un simple autocollant rectangulaire ou carré, un cutter normal devrait fonctionner. Cependant, si vous pensez à quelque chose de plus détaillé, envisagez un appareil de découpe au cuter. N’oubliez pas de laisser suffisamment d’espace entre les autocollants lorsque vous concevez votre modèle d’autocollant.

Si vous avez besoin d’une impression d’autocollants résistants à l’eau :

Dans la plupart des cas, les étiquettes en papier imprimables ne sont pas résistantes à l’eau ou aux intempéries, et ne résistent donc pas bien aux éléments. Si vous avez besoin d’autocollants résistants à l’eau, recherchez du papier à étiquettes mat ET assurez-vous d’utiliser une imprimante qui utilise de l’encre à pigment (et non, ce n’est pas une bonne idée d’utiliser de l’encre à pigment sur une imprimante à encre à colorant). L’encre à pigments est largement connue pour ses propriétés archivistiques. Vous pouvez en savoir plus sur les différences entre colorant et pigment dans notre article sur le papier et l’encre.

Peut-on faire l’impression des autocollants avec une imprimante laser ?

Certainement ! Assurez-vous simplement d’avoir le bon type de papier pour les autocollants. L’utilisation d’un papier pour étiquettes à jet d’encre sur une imprimante laser peut faire fondre et suinter l’adhésif sur votre imprimante laser et causer des dommages irréversibles. Vous trouverez ici du papier pour étiquettes autocollantes pour imprimantes laser.

Veillez à utiliser du papier pour étiquettes à jet d’encre pour les imprimantes à jet d’encre et du papier pour étiquettes laser pour les imprimantes laser. Ces papiers ne sont pas interchangeables. Le papier autocollant pour imprimante à jet d’encre fond lorsque vous l’utilisez sur une imprimante laser. Si vous souhaitez utiliser votre imprimante laser pour imprimer des autocollants, assurez-vous de vous procurer le papier autocollant approprié pour les imprimantes laser.

DEUXIÈMEMENT, L’IMPRIMANTE

La prochaine chose à vous demander est : Avez-vous la bonne imprimante pour ce travail ? Cela dépend de la conception de votre autocollant, mais en général, une imprimante à jet d’encre 4 couleurs avec une résolution d’impression de 1200 ppp suffira amplement. Dans le cas moins probable où la conception de votre vignette nécessiterait des gammes de couleurs dynamiques et des variations de tons plus importantes, recherchez une imprimante avec au moins 6 cartouches. Voici quelques-unes de nos options d’imprimante préférées pour l’impression d’autocollants.

Pour réitérer ce que nous avons mentionné précédemment, assurez-vous que votre papier est compatible avec votre imprimante. N’utilisez pas de papier pour autocollants à jet d’encre sur votre imprimante laser. Les résultats peuvent être désastreux et peuvent même entraîner le bris de l’imprimante laser.

TROISIÈMEMENT, L’IMPRESSION DES AUTOCOLLANTS PUBLICITAIRES

Vous pouvez personnaliser la conception de votre autocollant publicitaire en utilisant n’importe quelle application ou logiciel de retouche d’image que vous connaissez. Mais comme tout ce que vous essayez de faire vous-même, l’impression d’autocollants publicitaires peut être coûteuse si vous ne le faites pas correctement les premières fois. Pour éviter cela, voici quelques points très importants dont vous devez vous souvenir.

Conseil n° 1 : Faites correspondre les couleurs. La précision de vos couleurs dépendra fortement du procédé d’impression que vous choisirez. Le CMJN est le plus souvent utilisé pour l’impression à domicile et les presses professionnelles à bas prix. Ce procédé consiste à superposer l’encre de couleur en points jusqu’à ce qu’elle crée la couleur souhaitée sur la page. Presque toutes les imprimantes domestiques et de bureau utilisent le procédé CMJN, et même les imprimantes photo professionnelles utilisent un concept similaire (bien que la diversité des couleurs de l’encre soit beaucoup plus grande). Le traitement CMJN vous donnera de bons résultats, avec des couleurs précises, à un prix raisonnable. Une deuxième option pour les autocollants en vinyle est la couleur Pantone®. Le Pantone est une option supérieure pour la justesse et la cohérence totales des couleurs, en particulier pour les autocollants qui impliquent une grande surface de couleur unie. Alors que plus de 10 % des tons CMJN peuvent être perdus, Pantone est aussi précis que possible de l’écran à l’autocollant. Il n’est pas surprenant qu’il puisse également être proposé à un prix élevé pour les dessins personnalisés, et ce n’est vraiment pas quelque chose que vous pouvez facilement produire vous-même. Vous n’utiliseriez pas Pantone pour, par exemple, des badges personnalisés lors d’une réunion d’entreprise.

Conseil n°2 : choisissez les bonnes couleurs. Les valeurs de couleur plus claires ne se traduisent pas toujours bien avec le procédé CMJN. Dans de nombreux cas, les couleurs sur les 10 % les plus clairs du spectre ne se traduisent pas du tout. Cela signifie que la subtile nuance de jaune ou de rose sur votre autocollant peut sembler blanche à l’observateur occasionnel - un aspect qui peut effacer votre dessin. De même, les dessins qui incorporent beaucoup de noir auront un effet différent selon la balance des couleurs qui composent le ton noir du dessin. En d’autres termes, les couleurs qui se combinent pour créer votre ton noir sur votre écran détermineront les proportions d’encre noire et de couleur qui seront utilisées sur la page. Les mauvais choix de conception peuvent entraîner des teintes de noir ou des moulages de couleurs. Nous avons rédigé un bref et précieux récapitulatif sur la façon de bien faire ressortir les couleurs claires et foncées lors de la première impression.

Conseil n° 3 : la permanence. Tous les autocollants ne sont pas conçus pour durer éternellement. Les différences d’encre, de procédé d’impression et de papier se traduisent par des différences de longévité. Il est donc sage de vérifier que vous utilisez les bons matériaux (ou que vous commandez le bon type d’autocollants à la presse). Peu de choses sont plus regrettables pour votre marque que d’investir dans une série d’autocollants de pare-chocs en vinyle qui s’écaillent et s’effacent en moins d’un an, laissant des traces disgracieuses sur votre voiture. Tous les autocollants que vous fabriquez ne devront pas résister à l’épreuve du temps, et tous les autocollants ne devront pas affronter la pluie et la décoloration du soleil. Mais si c’est votre intention, n’oubliez pas de faire vos devoirs sur vos choix d’approvisionnement.

Conseil n° 4 : découpez à l’emporte-pièce. La découpe de vos autocollants crée un effet visuel fort qui met en valeur vos éléments de conception. La découpe est le moyen le plus rapide et le plus facile de découper vos autocollants ou vos décalcomanies sur mesure. Les presses professionnelles proposent souvent la découpe comme option pour l’impression des autocollants, ce qui la rend rapide et facile, mais vous pouvez également choisir de le faire vous-même à l’aide d’un découpeur laser. Quelques autres considérations à garder à l’esprit lorsque vous imprimez à domicile :

Conseil n° 5 : découpez de grandes zones de couleur. Il n’est pas facile (ni bon marché, d’ailleurs) d’imprimer des couleurs unies homogènes sur de grandes surfaces. Pantone imprimera des couleurs plus nettes et plus solides, mais cela coûte plus cher que l’impression CMJN standard. De plus, vous ne pouvez pas vraiment le faire à la maison. Une autre solution consiste à éviter de concevoir des autocollants avec de grandes surfaces de couleur unie.

Conseil n° 6 : choisissez la meilleure qualité. Presque tous les pilotes d’impression offrent plusieurs degrés de qualité d’impression, conçus pour personnaliser votre vitesse d’impression et la quantité d’encre utilisée. Lorsque vous imprimez des autocollants de haute qualité, vous voudrez passer au mode d’impression de la meilleure qualité. Cela prendra plus de temps que l’impression en mode standard ou brouillon, mais les résultats seront bien meilleurs.

Conseil n° 7 : les cartouches d’encre. Assurez-vous toujours que vos stocks d’encre sont bien approvisionnés avant d’imprimer des autocollants. Lorsqu’une couleur ou une autre est épuisée, vos couleurs risquent de ne pas être correctement imprimées. Et si vous imprimez un certain nombre d’autocollants publicitaires, le manque d’encre peut entraîner un déplacement intempestif au magasin pour en acheter d’autres. Oui, l’encre est chère, mais vous pouvez économiser beaucoup en achetant des cartouches compatibles chez des détaillants réputés. Ces cartouches sont souvent fabriquées à partir des mêmes composants que les cartouches de marque, mais elles sont rechargées et testées sur mesure pour garantir d’excellents résultats. De plus, elles coûtent jusqu’à 40 à 50 % moins cher que l’encre de marque.

Conseil n° 8 : vérifiez la compatibilité du papier. Les différents modèles d’imprimantes ont des limites quant à l’épaisseur et aux proportions du papier qu’ils impriment. Cela est particulièrement vrai pour les imprimantes laser compactes, dont le fonctionnement interne ne fonctionne pas bien avec des papiers plus épais. Mais si vous envisagez d’imprimer des autocollants publicitaires, il y a de fortes chances que vous utilisiez une imprimante à jet d’encre. Les imprimantes à jet d’encre utilisent des encres à base de colorants ou de pigments et il serait utile de savoir quels types de papier fonctionnent le mieux les uns avec les autres, car cela peut également faire une grande différence dans le résultat global de votre impression. Par exemple, notre papier autocollant brillant LD - comme la plupart des supports couchés brillants - fonctionne très bien avec une encre à base de colorant. Une fois que vous savez par où commencer, il est facile d’obtenir les résultats que vous souhaitez pour votre campagne d’autocollants ou de décalcomanies. Les autocollants sont un moyen souvent négligé d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour votre budget marketing.

Que vous fabriquiez vous-même des autocollants pour un événement de bureau ou que vous fassiez un tirage professionnel complet dans le cadre d’un cadeau d’emballage, prendre le temps de vous assurer que votre conception et vos fournitures sont adaptées au travail à effectuer vous aidera à être heureux des résultats.