Est-ce que ça vaut le coup d’investir 100 euros dans le Bitcoin (...)

Dans cet article nous allons découvrir si investir 100 euros dans le bitcoin peut être rentable ou non. Le prix du bitcoin a presque toujours été imprévisible depuis sa création, mais il a pris tellement de valeur qu’il a attiré des millions d’investisseurs dans le monde entier en seulement une décennie.

Une augmentation constante

Le prix d’un bitcoin a augmenté de 9 millions de pourcent. Cela signifie que si vous aviez acheté un euro de bitcoin en 2010, vous auriez maintenant 9 millions d’euros. Un tel roi retour sur investissement est extrêmement rare, voire impossible dans le secteur de la finance. Les investisseurs s’intéressent au bitcoin non seulement en raison de son potentiel de gain en valeur en très peu de temps, mais aussi parce qu’il présente plusieurs caractéristiques uniques qui lui donnent un avantage sur les investissements traditionnels.

Les avantages du Bitcoin sur les investissements traditionnels

Voyons maintenant toutes ces spécificités dans les détails. Et s’il peut être vraiment rentable d’investir 100 euros sur le bitcoin ? De nos jours.

Offre limitée le nombre total de bitcoins sera de 21 millions. Après quoi de nouvelles unités ne seront plus créées. Cela signifie qu’il s’agit d’une ressource rare comme l’or, ce qui le rend automatiquement plus intéressant en tant qu’actif.

De plus, une fois que le dernier Bitcoin sera extrait, ce qui se produira au siècle prochain, la seule façon d’obtenir des bitcoins sera de les acheter à d’autres qui en ont déjà. Cela signifie que son prix peut rapidement augmenter avec une demande grandissante.

Une offre limitée signifie également qu’elle ne perdra pas sa valeur en cas d’inflation. Les banques centrales impriment généralement plus de monnaie, augmentent la masse monétaire pendant les crises économiques pour aider l’économie.

Toutefois, cela entraîne une perte de valeur de la monnaie. Cela ne peut pas se produire avec les bitcoins, car leur offre ne peut pas être augmentée de manière arbitraire. Demande croissante des paiements numériques. Les gens du monde entier utilisent Internet. Cela rend le bitcoin inaccessible à pratiquement tout le monde.

Dans le même temps, les banques et les gouvernements des pays développés se tournent vers les paiements électroniques et les transactions sans numéraire. Ces deux facteurs font des crypto monnaies comme le bitcoin, un moyen de paiement utile puisqu’il est numérique, sûr et accessible.

La crypto-monnaie peut-elle remplacer l’argent classique ?

L’épidémie de COVID 19 a également rendu les paiements numériques sans contact plus nécessaire que jamais. Un écosystème financier complet envoyer ou recevoir de l’argent par bitcoin est rapide et pratique pour presque tout le monde, dans n’importe quel pays. Les transactions garantissent un certain niveau de confidentialité, car les noms et adresses des acteurs ne sont pas divulgué.

Les banques ne peuvent pas savoir combien d’argent vous avez en bitcoin et ne peuvent pas vous empêcher d’effectuer des paiements internationaux. Elles donnent également à ceux qui n’ont pas accès au système bancaire traditionnel la possibilité d’envoyer, de recevoir et de stocker de l’argent facilement. C’est aussi un actif très liquide.

Bitcoin et marchés financiers

Le bitcoin n’est décorrélé des marchés financiers chaque fois qu’il y a une récession économique. Beaucoup d’actifs voient leur valeur diminuer. Par exemple, les marchés boursiers sont étroitement liés à l’état de l’économie et le moindre choc dans l’économie affecte immédiatement le marché boursier.

Il en résulte des chutes de prix, de l’incertitude et des pertes importantes pour les actionnaires. Le bitcoin, d’autre part, a prouvé qu’il peut maintenir et même augmenter sa valeur en période de détresse économique.

Historiquement, le bitcoin a été capable de résister lorsque d’autres actifs connaissent une baisse de leur prix. C’est également une similitude entre l’or et le bitcoin. Les actifs qui ne sont pas corrélés avec les marchés boursiers sont des investissements intéressants, car ils servent de moyen de diversification et de couverture des risques. Prix du bitcoin les prévisions de nombreux investisseurs considèrent aujourd’hui le bitcoin comme un atout important à avoir dans leur portefeuille d’investissement, car il semble prendre de la valeur en période d’incertitude.

C’est ainsi que le bitcoin a connu une augmentation de huit pour cent de son prix après les attaques de missiles entre les Etats-Unis et l’Iran au début de l’année 2000. Quand on observe le même schéma lors des tensions politiques et du resserrement du contrôle des capitaux, par exemple au Venezuela, au Zimbabwe, en Argentine, etc.

Le Bitcoin va t-il continuer à augmenter ?

Voyons ce que vous auriez gagné avec 100 euros investis au 1er janvier

Comme on peut le voir malgré la chute soudaine du prix en mars 2020, le bitcoin a maintenant atteint près de 12.000 dollars, soit près de 5 000 de plus que ce qu’il valait en janvier. Ainsi, même si le COVID 19, entre autres facteurs, a pu avoir un effet négatif sur la valeur du bitcoin, il a immédiatement retrouvé son prix d’avant crise et a continué à croître pour atteindre un nouveau sommet 71% de plus qu’au début de l’année.

Cela signifie que si vous aviez acheté pour 100 euros de bitcoins en janvier, vous auriez maintenant environ 170 euros. Ce n’est peut être pas un bénéfice énorme, mais si l’on considère que la plupart des investissements traditionnels génèrent un retour sur investissement annuel d’environ 10 %, c’est énorme. Et surtout, cela s’est produit en 2020, lors du COVID, alors que l’économie mondiale est en crise et que le chômage augmente, que les entreprises font faillite et que les actifs sont vendus.

Cela fait du bitcoin un investissement très prometteur.

Un certain nombre d’investisseurs, de PDG et d’analystes prévoient une nouvelle hausse des prix. Le directeur commercial de BYD, Tommy, une bourse de cryptomonnaie, affirme que le bitcoin est meilleur que l’or pendant les crises économiques et qu’il atteindra 100.000 dollars en 2021. Si cela était vrai, un investissement de 100 euros dans le bitcoin aujourd’hui rapporterait un bénéfice de 1000% l’année prochaine.

Le fondateur de Celsius Network, une plate forme pour obtenir des prêts en utilisant des crypto monnaies comme garantie, affirmait lui déjà que le bitcoin atteindrait 30.000 dollars d’ici la fin 2020, soit une augmentation de près de 300 pour cent du prix par rapport au moment de son annonce.

L’ex milliardaire Mikel Novo Grax est également un fervent partisan de la monnaie électronique, qu’il préfère alors au dollar américain. Il affirme que le bitcoin est une arme macroéconomique et qu’il surpassera tous les autres marchés en 2021. Il s’agit bien sûr d’estimations et de suppositions qui ne doivent pas servir de base pour investir votre argent.

Selon certains analystes, les investissements en Bourse vont diminuer après la crise du coronavirus, car la demande pour les produits des entreprises va chuter. Cela fera du bitcoin un investissement intéressant en tant qu’actif non corrélé à la Bourse et que de nombreux investisseurs n’ont pas encore dans leur portefeuille.

Comment acheter ou vendre du Bitcoin ?

En 2020, 388 millions de dollars ont été investis dans le sequel Bitcoin Trust, un véhicule. Qui est similaire à TF et qui suit le prix du bitcoin comme un indice. Cela montre que les investisseurs sont intéressés et disposés à investir dans les crypto monnaies. Nous pouvons nous attendre à ce que le prix du bitcoin augmente. Même JP Morgan recommande d’ajouter Bitcoin à votre portefeuille d’investissement. Qu’est ce qui influence le prix ? En réalité, le prix du bitcoin est défini parce que les acheteurs sont prêts à payer pour l’obtenir.

Bitcoin, le force du réseau

Comme pour l’or, s’il est monnaie fiduciaire, comme le dollar, la livre et l’euro sont soutenus par les gouvernements. Bitcoin est soutenu par son réseau. Cela signifie que lorsque de plus en plus de personnes font confiance au bitcoin et commencent à l’utiliser, son prix augmente. C’est ce que l’on appelle l’effet de réseau. Lorsque de plus en plus de personnes commencent à utiliser un produit ou un service, ce produit prend de la valeur, ce qui attire à son tour plus d’utilisateurs. Cela se transforme en un cycle qui peut avoir un impact significatif sur la valeur d’un produit. L’effet de réseau a toujours été l’une des principales raisons pour lesquelles le bitcoin est devenu si cher.

Les investisseurs rationnels, les preneurs de risque, les spéculateurs ainsi que ceux qui ont cru en bitcoin dès le début ont fait en sorte que ce dernier gagne en valeur et que sa popularité attire davantage d’utilisateurs.

Plus le réseau s’agrandit, plus le prix augmente. Lorsque de grandes entreprises telles que PayPal, Microsoft, Subway et bien d’autres ont commencé à accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Sa valeur a grimpé en flèche en 2020.

Un certain nombre d’événements similaires et importants ont eu lieu, qui pourraient faire monter le prix du bitcoin. Comme le partenariat de Visa avec Campbell’s est l’une des meilleures et plus populaires bourses de cryptomonnaie.

La nouvelle génération validera les cryptos

Un autre facteur important à prendre en compte est que les enquêtes montrent que la jeune génération est plus disposée à investir dans les cryptos et qu’un pourcentage plus élevé d’entre eux considèrent le bitcoin comme une opportunité d’investissement lucrative.

Cela signifie que le nombre d’utilisateurs du bitcoin pourrait augmenter au cours des prochaines décennies, ce qui signifie également qu’il faudra beaucoup plus dans 20 à 30 ans.

Alors faut-il investir dans le Bitcoin ?

Conclusion investir dans le bitcoin semble être rentable et un investissement de 100 euros aujourd’hui pourrait valoir 200 euros dans quelques mois, ou même des milliers d’autres en un an. Cependant, le prix pourrait baisser. Il s’agit donc toujours d’un investissement risqué. Le bitcoin semble retrouver régulièrement sa valeur après la chute de son prix. Il est donc préférable de le considérer comme un placement à long terme. En ce moment, le prix du bitcoin est en hausse et il semble que le marché est actuellement dans un état d’avidité achat de crypto monnaies pour ne pas manquer de profits futurs.

Par conséquent, il peut être plus sage d’attendre quelques semaines ou mois jusqu’à ce que le prix baisse afin d’obtenir plus de bitcoins avec le même investissement de 100 euros.