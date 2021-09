ELIT Transports fait peau neuve

C’est en 2012 que le première version du site ELIT Transport Lyon Aéroport a vu le jour. elle a connu plusieurs mises à jour et modifications au fil du temps et 10 ans après nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle version du site elit-transports.fr.

ELIT Transports Aéroport Lyon Saint-Exupéry

C’est donc en 2012 que Thomas Meunier créée la société ELIT Transports, dans le but de proposer une alternative aux usagers lyonnais se rendant à l’aéroport de Lyon, à celui de Genève ou encore pour les trajets interurbains. Au fil du temps ELIT Transports a adapté son offre de manière a toujours proposer des courses aux meilleurs tarifs, sans jamais lésiner sur la qualité du service.

ELIT a commencé en proposant des transferts vers l’aéroport depuis la place Bellecour, puis est venue la prise en charge à domicile. Puis une forte demande de tarifs Low Cost est apparue auprès des usagers lyonnais, ainsi nous avons proposé pendant quelques années une navette exclusive à moins de 10 euros proposant une prose en charge au terminus du tramway T3 à Meyzieu et en multipliant nos offres de transferts vers l’aéroport de Genève, les gares de la Part Dieu et Perrache etc, les mises à disposition ... sans jamais laisser tomber notre principale activité de transport pour l’aéroport de Lyon.

Enfin, ces dernières années, avec la pandémie, cela a été assez difficile de survivre et nous avons dû prendre de nombreuses mesures afin de requalifier notre activité. Ainsi nous avons fait le choix de vous proposer une offre toujours plus qualitative. Nous déclinons donc à présent des offres pour les particuliers (transferts depuis le domicile), des offres pour les professionnels (mise à disposition de chauffeur) puis les offres de loisirs.

Le nouveau site Internet ELIT Transports

Au fil du temps notre précédent outil ne proposait plus des tarifs assez pertinents par rapport au marché. Notre nouvel outil vous permet de réserver et payer vos transports directement en ligne et ce, toujours au meilleur tarif.

Nous avons fait en sorte que nos offres pour les particuliers, les touristes et les entreprises soient bien distinctes et correspondent à une demande réelle.

ELIT Parking aéroport

N’oubliez pas que nous proposons également depuis 2018 un parking privé à proximité de l’aéroport de Lyon qui vous permettra sans aucun doute de faire de grosses économie si vous décidez de vous rendre à l'aéroport en voiture.

En savoir plus

ELIT TRANSPORTS

Adresse : 33 Quai Arloing, 69009 Lyon

Téléphone : 06 19 97 05 96

Site Internet : www.elit-transports.fr