Comment utiliser l’huile de CBD ?

Vous avez lu tout ce qui concerne le cannabidiol (ou CBD, comme on l’appelle plus communément) et vous envisagez d’en faire l’expérience. C’est logique. Les industries de l’alimentation et du bien-être parlent beaucoup de ce composé chimique naturel, qui aiderait à lutter contre l’anxiété, l’arthrite, la douleur, les symptômes de la ménopause et l’insomnie, pour n’en citer que quelques-uns.

Vous avez décidé de l’essayer, alors que faire ? Lorsqu’il s’agit de savoir comment prendre de l’huile de CBD, vous avez l’embarras du choix. Qu’il s’agisse de teintures, de produits topiques, de smoothies ou de mélanges de café, il existe une quantité impressionnante d’options. Vous ne savez pas par où commencer ? C’est là que nous intervenons - voici notre guide sur l’huile de CBD pour vous aider à décider de la meilleure façon de prendre de l’huile de CBD.

Comment prendre de l’huile de CBD ?

Il existe de nombreuses façons de prendre de l’huile de CBD, mais cela dépend de la force de l’huile. Avec nos huiles de CBD 250mg (un excellent point de départ), vous mettez cinq gouttes d’huile de CBD sous votre langue et les maintenez pendant 30 à 60 secondes, et faites cela trois fois par jour. Vous pouvez cependant faire preuve d’un peu de liberté en incorporant vos gouttes dans un smoothie, un jus de fruits ou même votre thé du matin. On dit que le CBD atténue aussi l’effet du café.

9 façons de prendre de l’huile de CBD à la maison

En teinture

En termes simples, une teinture est une concoction que vous prenez au compte-gouttes ou que vous vaporisez directement dans votre bouche. Vous pouvez prendre de l’huile de CBD en la mettant directement sous votre langue (cette partie de la bouche est une zone riche en capillaires et le CBD atteindra donc plus rapidement votre système sanguin). Essayez de déposer une dose de CBD sous votre langue et de la maintenir pendant une minute avant d’avaler.

En capsule

L’huile de CBD se présente également sous forme de gélules, ce qui peut être une bonne option pour les personnes qui souhaitent maintenir une quantité constante de ce composé dans l’organisme. Cependant, lorsque le CBD est ingéré, il passe par le tube digestif, ce qui signifie que vous devrez peut-être attendre plus de 30 minutes avant de ressentir un quelconque effet.

Dans un smoothie

Certains mélanges d’huile de CBD peuvent avoir un goût piquant et terreux. Ce n’est pas pour tout le monde, c’est pourquoi beaucoup de gens aiment masquer le goût avec d’autres ingrédients - plus délicieux. Une autre façon de prendre du CBD est d’ajouter une demi-cuillère à café d’huile de CBD à votre smoothie du matin pour commencer la journée calmement. Si vous cherchez des idées de smoothies, consultez les 5 meilleurs smoothies au chanvre pour se soigner.

Dans le café

Si seulement il existait un moyen de capturer l’énergie du café sans les frissons qui y sont associés. Oh, attendez... c’est possible ! On voit apparaître de plus en plus de marques de café au CBD, qui affirment que lorsque les grains de café sont infusés au CBD, ils suppriment l’anxiété que la consommation de caféine peut provoquer. Cela rend le "lever" que vous donne votre café un peu plus doux ; il enlève le bord. Vous pouvez aussi utiliser un lait sans produits laitiers infusé au CBD pour contrôler facilement votre dose et continuer à utiliser votre mélange de café préféré.

Dans une sauce à salade

Nous parlons maintenant la même langue, n’est-ce pas ? Essayez d’incorporer un peu d’huile de CBD dans votre routine culinaire quotidienne pour bénéficier d’un tas de bienfaits pour la santé sans le moindre effort. Pour une sauce à salade délicieuse et nutritive, commencez avec trois à quatre cuillères à soupe d’huile d’olive, puis ajoutez deux cuillères à café de CBD, le jus d’un demi-citron parfumé, du sel et du poivre. Voici 5 recettes adaptées à l’huile de chanvre pour commencer.

Dans un vapoteur

D’accord, celle-ci peut sembler un peu effrayante, mais les vapoteur sont faciles à utiliser et peuvent passer inaperçus car ils produisent peu de fumée. L’avantage de prendre du CBD dans un stylo à vape est que lorsque le CBD est inhalé, il pénètre dans les poumons où il passe rapidement dans la circulation sanguine. Cependant, il est important de noter que la sécurité à long terme du vapotage est encore inconnue.

Dans les friandises

La beauté du CBD, c’est qu’il peut être incorporé à n’importe quoi, ce qui explique pourquoi vous trouverez tout ce qui en est infusé, des biscuits aux brownies en passant par les bonbons gummy et les bonbons au caramel. Les sucreries sont faciles à emporter dans un sac lors de vos déplacements, tandis que les produits de boulangerie doivent être conservés au réfrigérateur pour que le CBD reste frais (ou mangez-les rapidement avant qu’ils ne s’éteignent ?).

En friction ou en baume topique

Sous forme de baume ou de friction, le CBD est souvent mélangé à de l’huile de noix de coco parfumée ou à de la cire d’abeille, ce qui facilite l’application sur la peau (et permet à votre corps de sentir bon). En usage topique, le CBD peut atteindre des cibles locales, comme les muscles ou les articulations douloureuses. Nous avons également entendu dire qu’il faisait des merveilles pour les douleurs de règles.

Dans un cocktail

Si vous vous sentez chic, partez à la recherche d’un cocktail au CBD. Nous avons entendu dire qu’à San Diego, vous pouvez commander le Mr Nice Guy, une boisson mélangée à base de vodka et de mezcal qui contient du CBD. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait une, que le CBD peut être consommé en même temps que n’importe quel autre aliment ou boisson, et que vous allez bientôt en voir beaucoup plus.

Quelle quantité de CBD dois-je prendre chaque jour ?

Nous suggérons toujours de commencer la journée avec quelques gouttes - cela donne le ton, vous savez ? Mais vous pouvez compléter votre consommation tout au long de la journée, sans problème. Chacun aura une quantité qui lui convient, jouez avec et voyez ce qui vous convient. Nous vous recommandons de commencer par des doses de 5 mg, 3 fois par jour, et d’augmenter progressivement votre dosage au cours de quelques semaines, en veillant à toujours rester en dessous de 70 mg chaque jour.

Dois-je réfrigérer l’huile de CBD ?

Non, vous ne devez pas. Il est préférable de la conserver dans un endroit sombre, comme un garde-manger ou un placard, afin qu’elle reste fraîche sans devenir trop froide.

Dois-je boire l’huile CBD ou la frotter sur ma peau ?

Comme vous le préférez ! Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez ajouter l’huile de CBD à une variété de boissons différentes ou la frotter sur votre peau comme un baume topique. Cependant, l’application sur la peau est plus efficace pour les articulations ou les muscles douloureux.

Que fait l’huile de CBD sous la langue ?

C’est l’une des nombreuses façons dont le corps peut absorber l’huile de CBD - comme nous l’avons mentionné ci-dessus, votre langue est riche en capillaires, ce qui signifie que cette méthode permettra au CBD d’atteindre rapidement votre circulation sanguine.

Combien de temps faut-il pour que l’huile de CBD agisse sur les douleurs articulaires ?

Cela dépend de plusieurs facteurs, comme la concentration de l’huile de CBD (plus la concentration est forte, plus vite vous ressentirez ses effets) ainsi que la façon dont vous la consommez. Par exemple, si vous prenez de l’huile de CBD en plaçant quelques gouttes sous votre langue, elle devrait faire effet en 15 à 45 minutes environ, tandis qu’une application topique peut prendre plus de temps.

À quelle fréquence dois-je prendre de l’huile de CBD ?

Cela varie d’une personne à l’autre et, en cas de doute, vous devez toujours consulter un médecin. Cependant, nous vous recommandons de commencer par l’un de nos flacons de 250 mg de CBD et de prendre cinq gouttes trois fois par jour. Après avoir appris comment cela affecte votre corps, vous pourrez mieux décider si vous devez augmenter ou diminuer votre dosage (tant que vous ne dépassez pas 70 mg de CBD par jour !).

Dois-je prendre l’huile de CBD le matin ou le soir ?

Encore une fois, cela dépend de vous et de la façon dont l’huile de CBD affecte votre corps. Les personnes qui trouvent que l’huile de CBD leur donne de l’énergie, les réveille et les rend lucides préfèrent la prendre le matin (ou l’après-midi quand elles ont besoin d’un petit coup de fouet), tandis que celles qui trouvent que l’huile de CBD les aide à se détendre et à se relaxer préfèrent la prendre le soir.

Le CBD peut-il me tenir éveillé la nuit ?

C’est possible, mais ce n’est probablement pas le cas. Bien que certaines personnes aient l’impression que l’huile de CBD les rend plus alertes, des études préliminaires ont montré que l’huile de CBD est un moyen efficace de traiter l’insomnie.

Avons-nous attiré votre attention ? Maintenant que vous savez comment prendre de l’huile de CBD, êtes-vous intéressé à l’essayer vous-même ? Consultez notre gamme d’huiles Pure CBD et commencez à expérimenter avec vos smoothies, vos pâtisseries et bien plus encore !