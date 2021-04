Comment acheter et vendre de la crypto monnaie ?

De nombreux nouveaux venus dans le domaine de la crypto-monnaie ne savent pas par où commencer lorsqu’il s’agit de se lancer dans le monde de l’achat et de la vente. C’est pourquoi nous avons créé ce guide facile, étape par étape.

La crypto-monnaie en 5 étapes

Étape 1 : Comprendre les principes de base

La première étape pour toute personne novice en matière de crypto-monnaies est de se familiariser avec les principes fondamentaux de la crypto-monnaie.

Une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne et quelles sont les crypto-monnaies disponibles, vous pourrez passer à l’étape suivante : ouvrir un portefeuille qui vous permettra d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies.

Étape 2 : créer un porte-monnaie

Ensuite, vous devez ouvrir un portefeuille de crypto-monnaies pour pouvoir effectuer votre premier achat le moment venu.

De nombreux sites (skill, crypto.com, coinbase ...) vous permettent vous permettent de convertir instantanément des dizaines de devises, dont l’euro, le dollar américain ou encore la livre sterling, en cryptos de votre choix. Avec plus des 10aines crypto-monnaies disponibles, dont le bitcoin, le Dogecoin, l’ethereum ... c’est un excellent moyen de constituer votre portefeuille rapidement, facilement et en toute sécurité.

Étape 3 : Apprenez-en davantage sur la crypto

Développez une solide connaissance du marché cryptographique au sens large. Il existe diverses ressources en ligne que vous pouvez consulter pour en savoir plus sur les approches clés et nous avons plusieurs articles pour vous aider.

Par exemple, vous pouvez en savoir plus sur les achats périodiques par sommes fixes (acheter la même valeur de crypto le même jour chaque mois, quelle que soit sa valeur) ou examiner l’histoire de certaines des principales crypto-monnaies pour mieux les comprendre. Vous pouvez également vérifier comment les crypto-monnaies sont liées au marché boursier au sens large.

Étape 4 : Décidez quelles crypto-monnaies vous allez acheter

Vous devriez vous sentir suffisamment confiant pour choisir une ou plusieurs monnaies numériques sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer. C’est le moment idéal pour effectuer des recherches spécifiques sur ces crypto-monnaies, en veillant à examiner les graphiques de prix, les actualités, les événements clés (tels que la réduction de moitié du Bitcoin) et les mesures clés.

Étape 5 : Commencez à acheter et vendre

Vous êtes maintenant prêt à effectuer votre premier achat de crypto-monnaies. Lorsque vous débutez, n’oubliez pas de procéder étape par étape et vous saurez comment acheter et vendre.

La différence entre le forex et les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont moins affectées par les événements politiques locaux que les opérations de change traditionnelles. Mais les crypto-monnaies peuvent tout de même être volatiles. Cela signifie qu’il y a une grande opportunité de faire des profits, mais cela s’accompagne de risques accrus.

Les deux marchés - forex et crypto-monnaies - sont similaires dans la mesure où les traders achètent et vendent des devises en ligne. Mais la différence de volatilité signifie que les traders doivent s’appuyer sur des stratégies différentes pour réaliser des bénéfices.

Alors que les traders sur le marché des changes ont tendance à effectuer plusieurs transactions à la fois, les traders en crypto-monnaies ont tendance à acheter des devises et à les laisser prendre de la valeur au fil du temps. Investir dans les crypto-monnaies nécessite donc davantage une stratégie à long terme.

Les crypto-monnaies les plus populaires

Il existe actuellement environ 1 500 crypto-monnaies que vous pouvez choisir de négocier, et d’autres sont régulièrement introduites sur le marché.

Mais elles ont toutes des objectifs et des applications différents, ce qui signifie qu’elles doivent être négociées de différentes manières.

Une fois que vous comprenez les fonctions des différentes crypto-monnaies, il est plus facile de savoir comment et quand les acheter ou les vendre.

Bitcoin

Le bitcoin a été la première crypto-monnaie et reste la plus importante, détenant une part de 56 % du marché total des crypto-monnaies.

Il ne pourra jamais y avoir plus de 21 millions de bitcoins. Comme 17 millions ont déjà été extraits, il en reste 4 millions à intégrer dans l’écosystème. C’est ce que la communauté des cryptomonnaies appelle la "rareté par conception" et qui amène beaucoup à penser que la valeur du bitcoin va encore augmenter.

Toutefois, le bitcoin connaît actuellement un problème de mise à l’échelle : le réseau ne peut traiter que 7 transactions par seconde.

Bien que des travaux soient en cours pour résoudre le problème de mise à l’échelle du Bitcoin, d’autres crypto-monnaies sont déjà capables de traiter plus de transactions à des coûts moindres.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash a bifurqué de la chaîne originale de Bitcoin lorsque deux groupes de développeurs étaient en désaccord sur la façon de résoudre le problème d’évolutivité de Bitcoin.

Le bitcoin enregistre les transactions dans des "blocs" actuellement limités à 1 Mo. Chaque bloc ne peut contenir qu’un certain nombre de transactions.

La limite de transfert des "blocs" de Bitcoin Cash est de 32 Mo, ce qui signifie qu’il peut traiter davantage de transactions par seconde.

Litecoin

Le Litecoin a été créé comme une alternative au Bitcoin.

Tout en utilisant la plupart du même code, le développeur a apporté plusieurs modifications pour augmenter la vitesse de transaction du Litecoin.

La vitesse de transaction de Litecoin est quatre fois plus rapide que celle de Bitcoin.

Il a également augmenté la quantité maximale de pièces que vous pouvez extraire de 21 millions à 84 millions.

Ether

Ether et Ethereum sont souvent confondus. L’Ether alimente le réseau Ethereum, une blockchain pour les applications décentralisées.

Ethereum a été la première grande mise en œuvre de contrats intelligents - des programmes informatiques qui exécutent des transactions sans tiers de confiance.

Ripple

Ripple fait référence à la fois à la monnaie (XRP) et à la société qui la soutient - Ripple Labs Inc. La monnaie fonctionne comme une plateforme de règlement pour les banques et les entreprises.

Dogecoin

Dogecoin est une crypto-monnaie de première génération qui peut être utilisée pour transférer de la valeur à l’échelle mondiale de manière sécurisée. Le Dogecoin est célèbre pour le Shiba Inu qu’il représente dans les mèmes Internet populaires. La décision d’utiliser ce personnage a été motivée par le désir du développeur de garder le projet léger. Comme le Bitcoin et le Litecoin, l’objectif principal de cette pièce est de permettre des transactions de pair à pair qui résistent à la censure. Ces derniers temps, le dogecoin a fait l’objet d’une couverture médiatique considérable en raison de l’augmentation considérable de son prix. Comme vous allez l’apprendre, ce n’est pas la première fois que ce réseau blockchain fait parler de lui.

0x

0x est un protocole ouvert qui permet l’échange d’actifs de pair à pair sur la blockchain Ethereum.

0x a été créé pour faciliter le commerce public d’actifs de toutes sortes, des actions aux devises en passant par les métaux précieux, sous forme de jetons sur la blockchain. 0x est à la fois une crypto-monnaie et un système d’échange de crypto-monnaies.

Le problème des échanges centralisés comme Coinbase est qu’ils sont exposés à des risques de piratage ou de vol. En revanche, les échanges décentralisés sont lents, illiquides et ne peuvent pas être utilisés les uns avec les autres.

0x est un échange qui combine les meilleures parties des deux types d’échanges. La crypto-monnaie (OTC) peut être utilisée sur la plateforme 0x pour échanger de l’Ethereum directement sans avoir à payer un échange centralisé.

Pendant que vous vous habituez aux crypto-monnaies et à leurs différences, il est essentiel de vous assurer que vous êtes également au courant des événements politiques mondiaux.

En raison de leur grande volatilité, il est également essentiel de s’assurer que vous êtes au courant de l’actualité des crypto-monnaies. Avec tant de bruit et de désinformation en ligne, assurez-vous de suivre les bonnes sources.

Les places de trading pour acheter et vendre

Coinbase

Coinbase est un grand fournisseur de portefeuilles de crypto-monnaies et une bourse basée à San Francisco. Il compte plus de 43 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays, ce qui en fait un choix populaire pour les amateurs de crypto-monnaies, les investisseurs et les traders. Coinbase affirme détenir plus de 90 milliards de dollars d’actifs et avoir facilité plus de 455 milliards de dollars de transactions. Vous pouvez échanger des dizaines de devises, dont le bitcoin, sur Coinbase.

Coinbase prélève plusieurs frais, qu’elle dévoile dès le début de la transaction. Il s’agit notamment de frais fixes par transaction et d’un spread d’environ 0,50 %. Les frais varient en fonction de la méthode de financement, allant jusqu’à 3,99 % lorsque vous utilisez une carte de débit pour acheter. Les utilisateurs sérieux voudront peut-être passer à Coinbase Pro, qui utilise son propre modèle de tarification.

Coinbase offre une sécurité solide grâce à Coinbase Vaults, à l’authentification à deux facteurs et à son utilisation du stockage hors ligne pour la grande majorité des actifs des clients.

Etoro

Si vous recherchez une plateforme simple et ciblée qui vous permette d’acheter des bitcoins tout en apprenant davantage sur l’écosystème des crypto-monnaies, eToro pourrait vous convenir. Les novices en bitcoin apprécieront la plateforme simple et directe et le système CopyTrader qui vous permet d’imiter les transactions des autres sur la plateforme.

Vous pouvez tester les eaux avec un compte virtuel de 100 000 $, sans risque pour votre argent réel, lors de votre inscription. Une fois que vous êtes à l’aise, vous pouvez entrer dans une transaction réelle avec de vrais dollars. Notez simplement le spread de 0,75 % pour le bitcoin et les frais plus élevés pour les autres devises.

Comment gagner de l’argent avec Etoro ?

Robinhood

Lorsque vous payez des frais de 0,5 % ou plus pour acheter et vendre, vous renoncez à une grande partie de vos gains potentiels en bitcoins dès le départ. Robinhood est surtout connu pour être un courtier en bourse sans commission, mais vous pouvez également acheter et vendre des bitcoins sans commission. Si vous avez déjà une certaine expérience de l’investissement boursier, l’achat de crypto-monnaies avec Robinhood vous semblera probablement familier, ce qui constitue un avantage pour les novices du bitcoin.

Robinhood Crypto est techniquement un compte séparé que vous utilisez parallèlement à votre compte d’investissement en actions Robinhood. Il prend en charge une liste assez courte de devises, mais cela pourrait convenir à de nombreux acheteurs de bitcoins.

Coinmama

Si vous voulez posséder des bitcoins le plus rapidement possible et que vous avez déjà un portefeuille de bitcoins, Coinmama peut être votre meilleur choix. Coinmama propose une configuration et une vérification rapides du compte. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez acheter des bitcoins instantanément en utilisant plusieurs méthodes de paiement, bien qu’il puisse y avoir un prix assez élevé pour ces privilèges d’achat instantané.

Vous pouvez utiliser une carte de crédit ou de débit pour acheter l’une des dix monnaies différentes. Lorsque vous passez une commande, les fonds sont instantanément vérifiés avec votre carte connectée par Coinmama, puis la crypto-monnaie que vous avez choisie est déposée dans votre crypto-portefeuille. Les habitants du Royaume-Uni et de l’Union européenne disposent d’autres options de financement instantané qui ne sont pas disponibles aux États-Unis.

Nous espérons qu’ils ajouteront les paiements ACH basés aux États-Unis comme méthode de financement, bien que la nature des transferts électroniques aux États-Unis ne permette pas d’effectuer des achats instantanés avec cette méthode de financement. Mais si vous avez une carte de crédit ou de débit et que les frais ne vous dérangent pas, Coinmama vous permet d’acheter des pièces avec n’importe quel portefeuille bitcoin instantanément.

Binance

Dans le monde de la crypto-monnaie, Binance est la plus grande marque et offre un écosystème de services de crypto-monnaie autour de sa propre crypto-monnaie - la pièce Binance (ou BNB).

C’est quoi Binance ?

BlockFi

Si vous avez beaucoup de crypto-monnaies et que vous voulez en faire plus sans les vendre, vous devriez connaître BlockFi. BlockFi vous permet de gagner des intérêts lorsque vous déposez vos bitcoins sur un compte. Si vous voulez débloquer votre bitcoin sans le vendre, vous pouvez également utiliser les bitcoins existants comme garantie pour un prêt, mais prenez note des taux d’intérêt de 3 % à 9,3 % et des frais d’ouverture de dossier de 2 % requis. Vous pouvez également acheter et vendre des bitcoins et d’autres crypto-monnaies sans frais de transaction supplémentaires.

Les adeptes précoces des crypto-monnaies ou ceux qui détiennent des avoirs importants peuvent gagner des intérêts importants avec des taux allant jusqu’à 8,6 % d’intérêt annuel (en février 2021). BlockFi dispose également d’une nouvelle carte de crédit à récompenses qui vous paiera en bitcoins, ce qui montre qu’il y a beaucoup d’innovations à venir de la part de cet échange de crypto-monnaies unique.

Changelly

Changelly est un service d'échange de crypto-monnaies rapide et relativement anonyme qui vous permet de négocier presque toutes les crypto-monnaies existantes. Dans ce post, je vais passer en revue l'entreprise et ses services.

Avis sur Changelly

Bisq

Pour ceux qui sont attirés par l’anonymat offert par le bitcoin, Bisq peut offrir ce que vous recherchez. Bisq est un échange décentralisé qui ne nécessite aucune inscription ni aucun compte. Cela signifie que vous pouvez utiliser Bisq pour acheter et vendre en toute confidentialité. L’application Bisq requise pour le bureau est open source et gratuite.

Bisq prend en charge un large éventail de méthodes de paiement, notamment les virements bancaires, Chase QuickPay, Popmoney, Zelle et Western Union. Les frais de transaction vont de 0,05 % à 0,70 %, en fonction de ce que vous faites et de votre mode de paiement.

Bisq est idéal pour ceux qui ont au moins une petite expérience des crypto-monnaies.