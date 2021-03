C’est quoi Backmarket le site de la seconde main ?

Avec BackMarket, le marché change la façon dont les gens achètent les smartphones remis à neuf. Il n’est pas surprenant que l’iPhone d’Apple soit le téléphone qui a tendance à conserver le plus longtemps sa valeur par rapport aux autres marques et modèles. Il y a des tonnes de gens qui utilisent encore d’anciens modèles, et souvent, lorsque les gens cherchent à se mettre à niveau, ils ne se soucient pas vraiment du dernier et du meilleur en termes de spécifications. Les gens étant confrontés à des problèmes d’argent et voulant s’assurer qu’ils dépensent chaque euro intelligemment, il est logique de chercher un smartphone d’occasion, et c’est là que BackMarket peut vous aider.

Nous savons que vous vous demandez probablement qui est BackMarket, ce qu’ils font et pourquoi nous pensons que vous devriez considérer leur service, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons discuté avec l’équipe depuis quelques mois maintenant pour mieux comprendre les processus de sécurisation et de reconditionnement des appareils, la façon dont ils gagnent la confiance des utilisateurs, les mesures de qualité mises en place, et bien plus encore. Nous avons travaillé avec BackMarket pour que son entrepôt nous envoie un appareil au hasard (qui s’est avéré être un iPhone 11 violet, 128 Go) afin que nous puissions voir par nous-mêmes comment les choses fonctionnent.

Appareils reconditionnés de BackMarket

Back Market propose des smartphones de grandes marques et du matériel informatique. Chaque appareil est garanti un an, alors n’hésitez pas à vous renseigner.

Dans l’ensemble, l’expérience a été très positive et nous pensons que BackMarket est une excellente ressource pour tous ceux qui cherchent à payer moins que le prix du marché pour un téléphone avec une garantie. Décomposons maintenant le bon et le mauvais, et voyons si votre prochain téléphone pourrait provenir de BackMarket.

Qu’est-ce que BackMarket ?

Back Market est une société qui a été fondée en 2014 dans le but d’essayer de changer certaines des pensées autour du matériel remis à neuf et d’apporter un meilleur nom à l’espace. Normalement, les gens n’aiment pas entendre le mot reconditionné et ont tendance à l’éviter, mais au fil des ans, Back Market a fait un excellent travail pour changer le récit de sa marque et donner envie aux gens de considérer les téléphones.

BackMarket ne travaille qu’avec les meilleures usines de recertification pour garantir une qualité irréprochable de ses appareils.

Comment fonctionne l’achat d’un téléphone sur Back Market ?

Le processus est assez simple. Le site Web est ergonomique et facile à utiliser, et vous pouvez effectuer une recherche par appareil ou par mot clé pour réduire les résultats. BackMarket a bien organisé les choses, de sorte que vous pouvez facilement voir tous les modèles d’iPhone à la fois ou les écrans ensemble, et à partir de là, vous pouvez ensuite trier par marque, modèle ou prix. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, il vous suffit de cliquer sur le produit pour voir les conditions dans lesquelles il est disponible, puis vous pouvez faire votre achat.

Ces téléphones sont-ils neufs ou d’occasion ?

BackMarket vend des téléphones remis à neuf. Ils ne sont pas neufs, bien que certains d’entre eux aient l’air de l’être, et ils ne sont pas "usagés" et en l’état. BackMarket offre une garantie complète d’un an sur les appareils et, comme nous l’avons mentionné plus haut, vous pouvez choisir parmi plusieurs conditions d’achat. Tous les vendeurs qui rejoignent BackMarket doivent se soumettre à une procédure de test rigoureuse qui comprend des questions sur leurs opérations, la qualité, etc.

Notre mission est de restaurer la confiance et le désir pour les appareils remis à neuf.

Elle offre également un aperçu des coulisses du centre de reconditionnement et du processus, qui est détaillé dans la vidéo ci-dessous.

Ce que j’ai apprécié dans l’utilisation de Back Market

Je serai le premier à admettre que je suis un peu obsédé par mes téléphones, et les rayures me dérangent toujours. Lorsque je cherche à acheter un nouvel appareil, j’ai tendance à ne regarder que les options neuves parce que je sais qu’elles ne seront pas rayées, cabossées ou qu’elles n’auront pas d’autres défauts. Lorsque j’ai consulté le site de BackMarket, j’étais un peu sceptique au début, mais j’ai ensuite réalisé que la société répartit ses appareils en cinq catégories différentes : Stallone (le pire), Moyen, Bon, Très bon, et Mint (le meilleur). Lorsque j’ai parlé avec BackMarket, j’ai demandé un appareil en bon état, et laissez-moi vous dire que j’ai été très surpris lorsqu’il est arrivé.

À titre de référence, BackMarket décrit l’état "Good" sur son site avec les commentaires suivants :

De légères rayures sur le corps qui peuvent être visibles à plus de 8 pouces de distance. Pour les smartphones et les tablettes : l’écran est totalement intact et sans rayures.

Bien que cela ait l’air génial, je me suis demandé comment cela se traduirait dans la vie réelle, et lorsque l’appareil est arrivé, il n’y avait pas une seule rayure visible au premier coup d’œil. Maintenant, pour être tout à fait franc, j’ai fait la chasse aux "rayures" en l’emmenant dehors en plein soleil et si vous regardez d’assez près (plus près qu’ils ne le disent), vous pouvez voir quelques micro-abractions sur l’écran, mais le corps était en parfait état.

Une fois qu’il a passé mon test visuel, je suis allé de l’avant et l’ai configuré pour commencer à l’utiliser comme mon conducteur quotidien pour un peu. Le téléphone est livré dans une boîte générique avec une brique de charge non-Apple et un câble Lightning. Ce n’est pas vraiment choquant étant donné qu’il s’agit d’appareils remis à neuf, et il y a également un outil SIM et quelques informations de base à son sujet.

Après que tout était réglé et prêt à partir, j’ai réalisé que quelque chose qui n’était pas mentionné nulle part était le pourcentage de la batterie, alors j’ai sauté dans les paramètres et a été présenté avec une santé de la batterie de 100% qui était génial à voir.

Tout, du processus de commande à l’expédition, s’est déroulé rapidement, ce qui n’a pas été mon expérience lors de l’achat de téléphones d’occasion ou remis à neuf dans d’autres endroits.

Ce que je n’ai pas apprécié dans l’utilisation de Back Market

Dans l’ensemble, l’expérience avec BackMarket du début à la fin a été très positive, mais il y a quelques choses qui seraient bien de voir changer. Dans certains cas, la tarification est un peu confuse. J’ai contacté BackMarket pour obtenir une explication et, bien qu’elle soit logique, elle pourrait être considérée comme incohérente par les acheteurs. BackMarket traite avec différents reconditionneurs qui listent les appareils, et parfois vous remarquerez qu’un téléphone en excellent état se vend moins cher qu’un téléphone en bon état.

BackMarket s’efforce de rendre cette situation plus cohérente, mais si vous êtes un nouvel acheteur et que vous ne comprenez pas la différence, cela peut vous mettre mal à l’aise.

Il aurait été agréable d’avoir des accessoires Apple dans l’emballage. Je suis assez rigoureux quand il s’agit des câbles Lightning que j’utilise pour charger mes appareils pour quelques raisons, même si le câble de marque Sharkk disait qu’il était certifié MFi, je préférais utiliser quelque chose que je connaissais un peu mieux. Encore une fois, c’est une préférence personnelle, et je suis sûr qu’ils sont testés et complètement sûrs à utiliser ou ils ne seraient pas inclus.

Devez-vous acheter chez BackMarket ?

Si vous recherchez un nouveau téléphone et que vous voulez économiser de l’argent sur votre achat, cela vaut vraiment la peine de vérifier l’inventaire de BackMarket. BackMarket a une grande variété d’appareils Apple en stock, allant de l’iPhone à l’iPad, en passant par l’iMac, le MacBook, et plus encore. Il y a plusieurs modèles et configurations de chacun, donc il y a de fortes chances que vous puissiez trouver ce que vous cherchez. Si vous cherchez un appareil en parfait état et qu’il n’est pas là aujourd’hui, cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas là demain. BackMarket propose également une variété d’appareils non-Apple tels que des ordinateurs portables, des téléphones non verrouillés, des consoles de jeux, etc.

Entre la garantie de remboursement de 30 jours et la garantie d’un an que BackMarket offre, il y a très peu de risque à économiser l’argent supplémentaire ici. Certains produits bénéficient même d’une garantie de 24 mois, et toutes les options de garantie couvrent les défauts normaux qui peuvent survenir.aujourd’hui !